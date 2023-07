Doohan remporte une intéressante bataille stratégique

Vainqueur de trois courses de Formule 2 l'an passé, Jack Doohan faisait forcément partie des favoris en 2023, mais rien ne s'est passé comme prévu jusqu'à présent avec un manque de performance chronique pour le pilote Virtuosi. Pas au Hungaroring toutefois, où l'auteur de la pole position s'est imposé sans conteste.

Course Sprint : Hauger s'impose avec maîtrise en Hongrie

La stratégie a joué un rôle majeur dans cette épreuve : le top 5 composé de Jack Doohan, Victor Martins, Frederik Vesti, Théo Pourchaire et Isack Hadjar était sur la stratégie tendres/mediums, tandis qu'Ayumu Iwasa, sixième sur la grille, a préféré prendre le départ en mediums.

La hiérarchie n'a pas évolué au départ à l'exception de Vesti s'emparant de la deuxième place aux dépens de Martins, et par conséquent, les pilotes composant le top 5 ont creusé un écart notable sur le reste du peloton, coincé derrière la DAMS d'Iwasa en mediums. Ce dernier a accusé jusqu'à six secondes de retard sur son plus proche rival.

Malgré la chaleur régnant en Hongrie, la dégradation pneumatique était moindre que prévu. Hadjar et Pourchaire sont toutefois rentrés au stand après 12 et 13 des 37 tours au programme, une stratégie qui n'a pas porté ses fruits, notamment car ils ont un temps été coincés derrière Amaury Cordeel. Et contre toute attente, Iwasa a interrompu son relais en mediums dès le 19e passage afin de bénéficier d'un long run en tendres, à l'instar des leaders. Vesti, Martins et Doohan ont pour leur part attendu les 22e, 23e et 24e boucles au programme pour passer en mediums, alors que le leader australien avait creusé un écart supérieur à cinq secondes sur le Danois.

Sorti de la pitlane juste devant Vesti et Pourchaire avec ses pneus froids, Martins a été d'emblée doublé par le leader du championnat mais a résisté avec agressivité à son coéquipier, également candidat au titre. Sorti dans les boulettes de gomme au virage 4, Pourchaire a perdu gros, immédiatement dépassé par Hadjar.

Iwasa, lui, a tiré le meilleur de ses pneus tendres sans pouvoir jouer la victoire pour autant : il a pris l'avantage sur Pourchaire et Hadjar, mais a buté sur Martins pour la troisième marche du podium. Pendant ce temps, Doohan s'imposait avec une dizaine de secondes d'avance sur Vesti. Ce dernier a fait la bonne opération au championnat, portant son avance sur Pourchaire à 11 points. Iwasa, lui, revient à dix longueurs du Français.

Plus loin, Oliver Bearman a connu une course difficile alors qu'il partait cinquième et luttait avec Iwasa pour la sixième place au premier tour. Il a aussitôt été dépassé par Dennis Hauger et Enzo Fittipaldi et est finalement sorti des points à l'arrivée. Hauger et Fittipaldi se sont classés septième et huitième, suivis par les Van Amersfoort de Juan Manuel Correa et Richard Verschoor. À noter que la course du tricolore Clément Novalak s'est achevée prématurément à cause d'un probable problème technique.

Hungaroring - Course Principale