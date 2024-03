Doublé pour Maloney à Bahreïn, Hadjar et Martins crucifiés

Après la course sprint vendredi, place à la course principale du samedi. Sur la grille de départ, après l'exclusion de Kush Maini en raison d'une infraction technique, c'est Gabriel Bortoleto qui occupe la pole position. Aux côtés du pilote Invicta et champion de FIA F3 2023, l'on trouve le Français Isack Hadjar.

Mais à l'approche du premier virage, ce n'est ni l'un ni l'autre qui mène le peloton, mais Zane Maloney, troisième, qui a pris le meilleur envol. Pour les deux hommes de la première ligne, la course vire rapidement à la catastrophe : Bortoleto bloque ses roues et percute Hadjar, qui part en tête-à-queue avant d'être heurté par Enzo Fittipaldi. Ces deux derniers abandonnent, tandis que Bortoleto parvient à continuer mais avec un aileron avant endommagé.

L'accident du premier tour provoque la sortie du Safety Car. Maloney mène, suivi par Zak O'Sullivan et Dennis Hauger. Quatrième, Bortoleto écope d'une pénalité de dix secondes. À la relance, Pepe Martí surgit et passe en quelques virages de la cinquième à la troisième place, bien aidé par ses gommes tendres. Hauger, lui, rétrograde à la cinquième place au terme du premier tour complet sous drapeau vert.

Au onzième tour, Victor Martins, hors des points, tente un coup de poker en troquant ses pneus durs pour des gommes tendres, se lançant ainsi dans un relais de plus de vingt tours. Le rookie Taylor Barnard fait de même, dans le 13e tour, mais son équipe PHM commet une erreur en ne fixant pas l'une de ses roues correctement.

Parmi les leaders, O'Sullivan et Hauger sont les premiers à flancher en regagnant les stands, au 16e tour. Richard Verschoor perd quant à lui ses chances de bien figurer au classement en écopant d'une pénalité pour excès de vitesse dans les stands. Jak Crawford est lui aussi éliminé de la course aux gros points, et même de la course tout court, lorsque son moteur se coupe au moment de son arrêt.

Peu après la mi-course, la course s'emballe avec l'abandon de Martins, victime d'un problème technique l'immobilisant sur le bord de piste. Kush Maini réalise la bonne opération en restant en piste jusqu'à la sortie du Safety Car, la neutralisation lui permet de chausser les gommes tendres et de reprendre la piste en onzième position.

À l'entame de la dernière phase de la course, le classement est le suivant : Maloney, O'Sullivan et Martí composent un top 3 à l'ordre inchangé, tandis qu'Aron, Hauger et Colapinto sont à leurs trousses. Derrière, le peloton est dynamité par Andrea Kimi Antonelli et les Invicta de Maini et Bortoleto, bien aidés par leurs enveloppes tendres.

À six tours du but, Martí se défait d'O'Sullivan mais accuse un retard de près de quatre secondes sur Maloney, qui n'a jamais été inquiété tout au long de cette course malgré les nombreux incidents. Le Barbadien franchit ainsi la ligne d'arrivée à la même position que lors de la course de vendredi, à savoir la première. C'est un début de saison parfait pour lui.

Martí monte sur la deuxième marche du podium, tandis qu'une pénalité de cinq secondes pour excès de vitesse dans les stands n'a pas changé la position finale d'Aron, qui prend la troisième place. O'Sullivan, Bortoleto, Colapinto, Maini, Hauger, Miyata et Antonelli complètent le top 10.

À noter un étrange incident entre Bearman et Cordeel : les deux hommes, côte à côte, ont voulu rentrer au stand au même moment. Cordeel, à l'extérieur, n'a cependant pas vu que son rival était à ses côtés et lui a donné un coup de roue. Le Belge a abandonné.

