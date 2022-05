Drugovich conclut le week-end par une victoire écrasante

Charger le lecteur audio

Le résumé de la Course Sprint : Drugovich s'impose au terme d'une course calme

Felipe Drugovich fait le doublé ! Vainqueur lors de la Course Sprint samedi, c'est une nouvelle fois le pilote MP Motorsport qui s'est imposé dans la Course Principale de l'épreuve de Formule 2 de Barcelone. Le leader du championnat était pourtant dixième sur la grille de départ, Jack Doohan occupant la pole position. Le protégé d'Alpine a pris un envol parfait pour conserver la tête au premier virage, devant Frederik Vesti et Jüri Vips, qui ont inversé leur position. Drugovich a quant à lui gagné trois places et Liam Lawson a fait encore mieux, avec un gain de sept positions.

Et les deux hommes ont bénéficié de deux dépassements "gratuits" lorsque le moteur de Jehan Daruvala, alors cinquième, s'est coupé net après trois tours et qu'Ayumu Iwasa s'est fait surprendre en abîmant son aileron avant sur la Prema au ralenti. L'incident a déclenché la sortie de la voiture de sécurité, de quoi aider les quelques pilotes ayant choisi la stratégie alternative, des pneus durs aux pneus tendres.

Un tour après la relance de la course, Vips a donné le coup d'envoi de la valse des arrêts au stand. Néanmoins, tout s'est écroulé pour l'Estonien lorsqu'une roue récalcitrante lui a fait perdre un temps précieux dans la pitlane. Sorti du podium provisoire, le pilote Hitech a finalement rallié l'arrivée hors des points, une conclusion amère d'un week-end qui avait pourtant bien commencé avec une séance d'essais en F1.

Bien plus à l'aise avec ses pneus tendres que ses adversaires, Drugovich a opté pour une stratégie agressive, en étirant son premier relais au maximum. De manière cruciale, le Brésilien a bénéficié de pneus durs beaucoup moins usés que le reste de la grille pour la seconde moitié de l'épreuve, ce qui a facilité ses dépassements sur Vesti et Doohan.

Néanmoins, les commissaires ont estimé que la procédure d'arrêt au stand n'avait pas été respectée pour le pilote MP, mais aussi pour Vesti et Théo Pourchaire. Si l'enquête a confirmé les infractions, seules des pénalités financières ont été appliquées, après la course.

Souhaitant se protéger dans l'éventualité d'une pénalité de temps, Drugovich n'a cessé d'attaquer et a ainsi franchi la ligne d'arrivée avec plus de cinq secondes d'avance sur Doohan et dix-sept sur Vesti. Sargeant, quatrième, a quant à lui accusé 19 secondes de retard sur le vainqueur !

Clément Novalak a parfaitement exploité sa stratégie alternative et s'est hissé en cinquième position, devant Enzo Fittipaldi et Marcus Armstrong, eux aussi sur la même stratégie. Peu performant ce week-end, Pourchaire n'a pu accrocher que la huitième place. Lawson et Roy Nissany ont complété le top 10.

Barcelone - Course Principale