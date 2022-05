Drugovich résiste à Pourchaire et s'impose à Monaco

Charger le lecteur audio

Auteur de la pole position après une pénalité pour Liam Lawson en raison du non-respect d'un drapeau jaune, Felipe Drugovich a concrétisé à la perfection lors de la Course Principale de Formule 2 à Monaco, non sans un duel de longue haleine face à Théo Pourchaire, qui s'élançait à ses côtés en première ligne.

Course Sprint : Hauger remporte sa première victoire en F2 avec maestria

Les deux hommes sont restés aux avant-postes à l'extinction des feux, et Drugovich a creusé un écart de trois secondes sur Pourchaire en l'espace de cinq tours, écart que le pilote ART a toutefois réduit à une seconde et demie au 13e des 42 passages au programme.

L'abandon d'Amaury Cordeel au 18e tour a rebattu les cartes avec l'intervention de la voiture de sécurité. Drugovich et Pourchaire ont tous deux connu un arrêt au stand peu optimal, mais l'ordre est ainsi resté inchangé, avant une scène étonnante où tous les pilotes passés par les stands ont trouvé sur leur chemin, à la sortie de la pitlane, les commissaires évacuant la monoplace de Cordeel.

Un accrochage entre Liam Lawson et Clément Novalak pour la 12e place à l'épingle dans la 23e boucle, contraignant le Français à l'abandon, a entraîné une nouvelle neutralisation, et Pourchaire a ensuite imposé une intense pression à Drugovich jusqu'à la fin de l'épreuve, sans succès. Le Brésilien a privé son rival d'une seconde victoire en Principauté après celle de l'an dernier et a pour sa part remporté sa quatrième de l'année, portant son avance au championnat à 32 points.

Vainqueur ce samedi, Dennis Hauger avait un beau coup à jouer en étant le leader des pilotes s'étant élancés en pneus supertendres et non tendres, d'autant qu'il s'est propulsé de la neuvième à la cinquième place au départ (certes avec un coup de pouce de Liam Lawson, cinquième, qui a calé au début du tour de formation).

Le Champion en titre de FIA F3 s'est toutefois retrouvé coincé derrière Bölükbaşı et Lawson après son arrêt au stand effectué au neuvième tour, et il a alors perdu un temps précieux. La neutralisation de la course a ensuite défavorisé sa stratégie, et il s'est retrouvé septième à la suite de celle-ci, certes aidé par l'intervention surprenante des commissaires dans la pitlane, qui a retardé certains concurrents. C'est à cette position qu'il a terminé la course.

C'est Jüri Vips qui est monté sur la troisième marche du podium en ayant doublé Jack Doohan dans les stands, tandis qu'Enzo Fitipaldi a pris la cinquième place devant Marcus Armstrong. Jehan Daruvala a chipé la huitième place à Calan Williams en fin d'épreuve mais fait l'objet d'une enquête des commissaires pour avoir tassé son rival hors de la piste à la chicane. Williams a fini la course dans le mur au dernier tour quand Ayumu Iwasa a lancé une attaque audacieuse à l'épingle, Logan Sargeant et Marino Sato inscrivant finalement les derniers points disponibles.

Monaco - Course Principale