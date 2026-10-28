FIA F2

L'équipe de Lando Norris obtient une place sur la grille de F2

L'écurie née de la collaboration entre Lando Norris et l'équipe de karting Fusion fera ses débuts en Formule 2 la saison prochaine.

Ewan Gale

Publié: 28 oct. 2026, 10:56

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Photo de : Lando Norris

La nouvelle écurie LN4 Fusion de Lando Norris a obtenu une place sur la grille de Formule 2 pour la saison 2027.

Elle a été sélectionnée comme seule nouvelle venue pour le prochain cycle de trois ans et rejoindra les dix équipes déjà engagées à partir de la saison prochaine.

Lors de l'annonce de sa création, en septembre, LN4 Fusion avait dévoilé ses projets en Formule 3 et en Formule 4. L'équipe devait toutefois encore passer par une procédure de candidature pour intégrer la grille de F2.

Cette procédure est désormais terminée et sa participation au championnat a été confirmée. L'équipe a notamment acquis les actifs de l'ancienne écurie AIX.

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"Nous avons reçu un vif intérêt de la part d'équipes du monde entier pour ce nouveau cycle de trois ans, ce qui souligne la solidité et l'attractivité de notre championnat", a déclaré Bruno Michel, directeur général de la F2.

"Nous avons conservé dix de nos équipes actuelles, qui ont constamment démontré leur engagement à offrir le meilleur environnement possible aux jeunes pilotes pour les préparer à la Formule 1."

"Je suis également heureux d'accueillir LN4 Fusion sur la grille. L'équipe apportera une expertise considérable et je suis convaincu qu'elle contribuera de manière importante au championnat."

La livrée de LN4 Fusion en F2.

Photo de: Lando Norris

Le dirigeant de Fusion Karting, Dan Hazlewood, sera chargé de piloter les activités britanniques de LN4 Fusion, tandis que les opérations européennes seront confiées à plusieurs anciens membres clés de Prema.

L'ancien patron de l'équipe, René Rosin, rejoint le projet en tant que consultant et directeur d'équipe. Guillaume Capietto, ancien directeur technique de Prema, occupera quant à lui le poste de directeur de la compétition.

Le directeur général de LN4, Dan Richards, a déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été sélectionnés pour rejoindre la grille du championnat FIA de Formule 2 en 2027."

"Il s'agit d'une étape majeure pour LN4 Fusion et d'un pas important vers la concrétisation de la vision que nous avons présentée lors du lancement de l'équipe en septembre."

"Dès le départ, notre ambition a été de bâtir une structure de sport automobile compétitive et durable, dotée d'une filière de formation claire pour les pilotes et d'un environnement dans lequel les personnes talentueuses peuvent réussir. La Formule 2 occupe une place centrale dans cette ambition, puisqu'elle représente la dernière étape, et sans doute la plus exigeante, de la préparation avant la Formule 1."

"Obtenir une place dans le championnat si peu de temps après le lancement de LN4 Fusion est une formidable réussite, qui témoigne du travail accompli par toutes les personnes impliquées dans la mise en place de ce projet."

"Ce n'est toutefois que le début. Nous sommes conscients du niveau de compétition en Formule 2 et du défi qui nous attend. Nous allons désormais nous concentrer sur la mise en place de bases solides, le recrutement de personnes exceptionnelles et la création des meilleures conditions possibles pour permettre à nos pilotes et à notre équipe de se battre au plus haut niveau."

"Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Bruno Michel, la FIA et l'organisation de la Formule 2 pour la confiance accordée à notre projet, et nous avons hâte de rejoindre le championnat en 2027."

Les équipes de Formule 2 pour 2027-2029

ART Grand Prix

Campos Racing

DAMS

Hitech

Invicta Racing

LN4 Fusion

MP Motorsport

Prema Racing

Rodin Motorsport

Trident

Van Amersfoort Racing

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