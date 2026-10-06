La F2 a révélé son calendrier 2027 avec deux étapes inédites

La FIA F2 a dévoilé son calendrier pour la saison 2027, qui prévoit une nouvelle étape sur le continent américain dans le cadre du Grand Prix de Mexico de Formule 1, ajoutant ainsi une course avant les finales au Qatar et à Abu Dhabi.

Bruno Michel, PDG de la Formule 2 et de la Formule 3, a fait cette annonce à Mexico : "L'ajout de Mexico à notre calendrier 2027 de FIA F2 permettra à la catégorie de se rapprocher d'un nouveau public et de renforcer sa position en tant que plateforme mondiale pour la prochaine génération de talents de la Formule 1."

"Je tiens également à remercier Rafael Villagómez Sr., qui a joué un rôle essentiel dans la concrétisation de ce projet. J'ai hâte que les fans mexicains présents au Grand Prix du Mexique puissent profiter de nos courses sur place sur ce superbe circuit !"

La campagne comptera au total 14 manches, débutant à Bahreïn et s'achevant à Abu Dhabi, comme le veut désormais la tradition.

La course au Mexique marquera la première visite de la discipline en Amérique latine, renforçant ainsi sa présence après avoir organisé deux courses en Amérique du Nord en 2026 - à Miami et au Canada - en remplacement des premières manches prévues au Moyen-Orient. Le Canada reste d'ailleurs au calendrier suite au succès de l'édition 2026.

Istanbul fait également son apparition avec le retour du circuit en F1.

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Une nouvelle voiture en 2027

La catégorie lancera une nouvelle voiture en 2027, qui a été dévoilée il y a un mois. La machine conservera la base conceptuelle de la génération actuelle afin de garantir la maîtrise des coûts pour les écuries, tout en apportant des améliorations spécifiques en matière d'aérodynamique, de facilité d'utilisation et de performances en piste.

La voiture sera à nouveau fabriquée par Dallara et équipée d'un moteur Mecachrome V6 turbo de 3,4 litres, capable de développer 620 chevaux à 8 750 tr/min et un couple de 570 Nm, alimenté par du carburant Aramco 100% durable.

En revanche, le design extérieur se caractérisera par des ailerons avant et arrière redessinés, s'inspirant de l'esthétique des Formule 1 modernes, afin d'optimiser l'écoulement de l'air et de faciliter les dépassements et le fait de suivre les autres voitures à grande vitesse.

Le calendrier F2 2027

12-14 mars - Sakhir

19-21 mars - Djeddah

2-4 avril - Melbourne

21-23 mai - Montréal

4-6 juin - Monaco

2-4 juillet - Silverstone

9-11 juillet - Red Bull Ring

3-5 septembre - Monza

10-12 septembre - Madring

24-26 septembre - Bakou

1er-3 octobre - Istanbul

29-31 octobre - Mexico

3-5 décembre - Losail

10-12 décembre - Yas Marina