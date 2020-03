Ghiotto et Daruvala en tête des tests F2

C'est avec un absent de marque et le retour de deux vétérans que le paddock de la Formule 2 s'est réuni à Bahreïn pour les essais de pré-saison. Christian Lundgaard est en effet en quarantaine à Tenerife aux côtés de Mia Sharizman, directeur de la Renault Sport Academy, et de Caio Collet et Hadrien David, également membres du programme de jeunes pilotes du Losange : un cas de coronavirus a été détecté dans leur hôtel alors qu'il s'entraînaient sur l'île canarie.

C'est loin d'être idéal pour Lundgaard, rookie dans la discipline après avoir fini sixième de FIA F3 l'an dernier, mais il n'empêche qu'ART Grand Prix pourrait bien en bénéficier. Pour pallier l'absence de son pilote danois, l'écurie française a fait appel à un certain Sergey Sirotkin, qui avait fini troisième de GP2 avec ART en 2016. Jouissant d'expérience en Formule 1 et en Endurance, Sirotkin était certainement l'homme idéal pour étrenner l'attraction de ces tests : les pneus 18", qui débarquent cette année en F2 avant qu'ils ne remplacent également les 13" en Formule 1 l'an prochain. Pour la même raison, Trident a fait appel à Tom Dillmann le temps d'un après-midi, et l'Alsacien a parcouru 26 tours pour apporter son précieux feedback.

Dans ce contexte, ce sont Luca Ghiotto, qui entame sa cinquième campagne en F2, et Jehan Daruvala, débutant venant de rejoindre le Red Bull Junior Team, qui se sont illustrés en 1'41"252 et 1'41"260 respectivement. Suivent Felipe Drugovich et Guan Yu Zhou (protégé de Renault), puis Pedro Piquet, Mick Schumacher (poulain de Ferrari) et Jack Aitken (pilote de réserve Williams). Sergey Sirotkin, Nobuharu Matsushita et Nikita Mazepin – qui s'est rapproché de la Super Licence dans des circonstances étranges en F3 Asie – complètent le top 10.

Au programme pour les pilotes de Formule 2, les deux premières courses de la saison en marge du Grand Prix de Bahreïn – si ce dernier n'est pas annulé à cause du coronavirus ! – avant de nouveaux essais à Barcelone du 7 au 9 avril.

Essais de Bahreïn - Jours 1 à 3