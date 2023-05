Le crève-cœur pour Hadjar, la victoire pour Isawa

Isack Hadjar s'élançait depuis la pole de cette course sprint, devant un autre membre du programme Red Bull, Ayumu Iwasa. Le Français parvenait à conserver les commandes tandis que se formait derrière lui l'habituel train. Il ne fallut pas longtemps pour que du grabuge survienne : à la chicane du port, Kush Maini fut envoyé en tête-à-queue par Clément Novalak, ce qui provoqua un embouteillage et quelques contacts derrière eux.

L'arrêt en piste de plusieurs monoplaces entraîna le déploiement du Virtual Safety Car avant qu'un Safety Car complet ne soit décidé par la direction de course. Hadjar, Iwasa, Daruvala, Crawford et Verschoor constituaient le top 5.

La course fut relancée en fin de cinquième tour et immédiatement Hadjar fut surpris par Iwasa. Le tricolore semblait victime d'une défaillance qu'il attribua dans un premier temps à une crevaison avant de se raviser et de désigner le moteur ; quoi qu'il en soit, il allait rapidement se retrouver dernier avant d'abandonner. Iwasa menait donc les débats, prenant rapidement deux secondes d'avance.

Côté Français, Novalak était sanctionné de 10 secondes pour sa responsabilité dans la collision du premier tour puis de 5 secondes supplémentaires pour un excès de vitesse dans les stands. Quant à Victor Martins, malgré un tout droit sans gravité à la chicane, il naviguait en septième position, juste devant son équipier et compatriote, Théo Pourchaire.

Une dizaine de boucles après la relance, l'avance d'Iwasa sur Daruvala n'était plus que d'une seconde, mais les deux hommes étaient largement devant le duo Crawford-Verschoor, ce dernier étant clairement ralenti par son adversaire. Le Néerlandais finira d'ailleurs par lâcher un "ah mec, il est tellement lent" à son ingénieur. Voilà de quoi agrémenter les temps forts de cette course au moment où la procession atteignait les deux tiers de sa distance.

Amaury Cordeel allait offrir, à défaut de spectacle, de quoi resserrer la file indienne en étant semble-t-il poussé hors piste à Mirabeau par Juan Manuel Correa, quelques instants après avoir été dépassé par Maloney.

La voiture de sécurité relâcha les fauves à six tours du but. Iwasa prit très vite une avance considérable sur un Daruvala visiblement en proie à des doutes (pas véritablement confirmés par son ingénieur) et contraint de baisser le rythme. Un rythme pas encore assez lent pour que Crawford puisse réellement coller aux basques de l'Indien, au plus grand plaisir de Verschoor, toujours coincé au quatrième rang.

Iwasa, Daruvala et Crawford, c'est dans cet ordre que la ligne d'arrivée fut franchie, Verschoor, Maloney, Doohan, Martins et Pourchaire complétant le top 8.

Monaco - Course sprint