Isack Hadjar s'impose en patron en Formule 2 à Spa

Samedi, Zak O'Sullivan s'est imposé dans une course sprint très écourtée en raison des fortes pluies qui ont touché le tracé de Spa-Francorchamps. Avec seulement huit tours parcourus, seuls les cinq premiers se sont vus attribuer des points. Isack Hadjar a terminé neuvième, trois places devant Victor Martins, 12e et parti 22e.

Ce matin, c'est Paul Aron (Hitech) qui s'élance de la pole, devant Gabriel Bortoleto (Invicta) et Isack Hadjar (Campos). Victor Martins (ART) part en fond de grille car il n'a pas pu prendre part aux qualifications en raison d'un problème électrique. Cependant, avec sa remontée jusqu'à la 12e place en course sprint, le Français a l'occasion de réitérer cet exploit dans une course qui compte 25 tours.

Hadjar prend la deuxième position à Bortoleto

Au premier virage, Aron parvient à conserver la tête, tandis que Hadjar prend le meilleur sur Bortoleto dans la ligne droite de Kemmel et se retrouve à la seconde place. Dans le même temps, le drapeau jaune est agité dans les premier et deuxième secteurs, avant de voir le Safety Car intervenir pour la première fois dans cette course. Au départ, Oliver Bearman (Prema) s'est décalé vers l'extérieur, touchant la roue avant droite de Zane Maloney (Rodin) et emportant Pepe Martí (Campos) en dehors de la piste.

Lors de la période de Safety Car, la direction de course annonce une enquête qui sera traitée après la course, pour une possible infraction technique sur la monoplace d'Aron, alors leader.

Martins victime de Villagomez

La voiture de sécurité s'efface à la fin du troisième tour. À la relance, Aron se relance bien, suivi de près par Hadjar. Plus loin, Martins, remonté jusqu'à la 16e place, se retrouve dans les graviers, accompagné de Rafael Villagomez (VAN). Le pilote mexicain a perdu le contrôle de sa monoplace dans les Combes, avant d'aller percuter la voiture du Français, qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. La voiture de sécurité fait alors une nouvelle apparition.

La course repart au sixième tour. Paul Aron se met à l'abri d'Isack Hadjar une nouvelle fois, mais le Français fait la jonction avec le pilote estonien au bout de la ligne droite de Kemmel, suivi de Gabriel Bortoleto, en embuscade.

Combat pour la victoire entre Aron et Hadjar

Un tour après la relance, Isack Hadjar se débarrasse facilement de son rival au championnat avant même la fin de la ligne droite de Kemmel. Alors que le pilote Hitech s'arrête aux stands, le Français signe le meilleur tour en course. Hadjar passe aux stands un tour après Aron et ressort plus de deux secondes devant. Cependant, l'écart se réduit sous la seconde, le temps que le Français mette ses pneus dans la bonne fenêtre de températures.

Au début du 11e tour, Paul Aron reprend la tête de la course après un dépassement sur Hadjar dans la ligne droite de Kemmel. Le Français parvient tout de même à rester dans les échappements de l'Estonien et reprend les devants au 13e tour, une nouvelle fois dans la ligne droite de Kemmel. À l'entrée du 16 tour, Hadjar compte plus d'une seconde d'avance et s'est donc mis à l'abri de son rival au championnat.

Bortoleto se montre de plus en plus rapide. Il se débarrasse tout d'abord d' Aron, avant de fondre sur Hadjar, à huit dixièmes, dans la zone DRS du pilote Campos. Ce dernier parvient à le repousser au-delà de la seconde, se mettant à l'abri du DRS. Derrière, Aron perd du terrain et se retrouve menacé par Jak Crawford (DAMS) pour la dernière place sur le podium.

Jusqu'au drapeau à damier, Hadjar parvient à maintenir Bortoleto au-delà de la seconde et s'impose pour la quatrième fois cette saison. Le Français fait la meilleure opération du jour en prenant 25 points d'avance sur Aron au championnat. L'Estonien est en effet victime d'un problème technique dans le dernier tour et est contraint d'abandonner ! Bortoleto, qui prend la deuxième place au championnat, et Crawford complètent le podium aux côtés du Français.

Spa-Francorchamps F2 2024 - Course Principale