Isack Hadjar rejoint cinq autres pilotes Red Bull en Formule 2

Red Bull vient de présenter la promotion 2023 de son programme de jeunes pilotes, et la première chose que l'on remarque est l'omniprésence de la marque au taureau en Formule 2. Pas moins de six pilotes vont la représenter dans l'antichambre de la F1.

On va ainsi retrouver Enzo Fittipaldi et Zane Maloney chez Carlin, Ayumu Iwasa rempile avec DAMS, Dennis Hauger rejoint MP Motorsport, tandis que Hitech GP a engagé Jak Crawford et un certain Isack Hadjar.

Membre du Red Bull Junior Team depuis l'an dernier, Hadjar a impressionné pour sa première campagne en FIA F3, déjà avec Hitech GP. Le rookie tricolore a pris la quatrième place du championnat avec trois victoires et a longtemps été en lice pour le titre ; il passe logiquement à l'échelon supérieur.

"Je suis vraiment enthousiaste de faire partie du Red Bull Junior Team et de continuer cette aventure avec Hitech pour une année supplémentaire", déclare Hadjar. "Espérons remporter de nouvelles victoires et faire une saison solide ensemble."

Parmi les 12 pilotes confirmés au sein du Red Bull Junior Team pour 2023, on retrouve également Enzo Deligny, pilote franco-chinois de 14 ans qui s'est classé septième du Championnat d'Europe de Karting dans la catégorie OK l'an dernier et a surtout réalisé des performances intéressantes pour ses premiers tours de roue en monoplace.

Deligny va participer à la saison 2023 de F4 Espagne avec Campos Racing, où il sera notamment associé à un autre jeune loup prometteur, Noah Strømsted. "Nous sommes ravis d'avoir Enzo avec nous, car il est un pilote de karting très talentueux au palmarès impressionnant sur la scène internationale", déclare Adrián Campos Jr. "Nous travaillons avec Enzo depuis un certain temps afin de préparer la saison 2023. Cette année va être un vrai défi pour tout le monde, car notre objectif est de défendre les titres obtenus en 2022 [avec Nikola Tsolov, ndlr]. Je souhaite remercier Enzo et le Red Bull Junior Team de leur confiance en notre travail pour ses premiers pas en monoplace. Nous ferons de notre mieux afin de permettre à Enzo de libérer tout son potentiel."

La promotion 2023 du Red Bull Junior Team

Pilote Championnat Écurie Liam Lawson Super Formula Team Mugen Enzo Fittipaldi Formule 2 Carlin Motorsport Zane Maloney Formule 2 Carlin Motorsport Dennis Hauger Formule 2 MP Motorsport Ayumu Iwasa Formule 2 DAMS Isack Hadjar Formule 2 Hitech GP Jak Crawford Formule 2 Hitech GP Sebastian Montoya FIA F3 Hitech GP Souta Arao GB3 Hitech GP Arvid Lindblad F4 Italie, F4 ÉAU Prema Racing, Hitech GP Enzo Deligny F4 Espagne Campos Racing Enzo Tarnvanichkul Karting Prema Racing