Hadjar tire son épingle du jeu et s'impose dans la Course Principale !

Après avoir perdu sa victoire en Course Sprint samedi en raison d'une pénalité, Isack Hadjar s'est racheté dans la Course Principale de dimanche en s'imposant avec 4,4 secondes d'avance sur Paul Aron. Le pilote français avait peu progressé pendant le premier tiers de la course après s'être élancé de la huitième place sur la grille, mais un accident du poleman Dennis Hauger au 11e tour a joué en sa faveur, lui permettant de se hisser devant un certain nombre de voitures dans les stands et de signer une victoire improbable.

Lire aussi : FIA F2 Pénalisé, Hadjar perd sa victoire au profit de Stanek

Hauger avait pris un bon envol en pole position pour conserver la tête au premier freinage, devant Andrea Kimi Antonelli et Zane Maloney. Dans le premier tour, au virage 12, Antonelli a conclu un dépassement audacieux sur le pilote MP Motorsport pour prendre la tête, mais ce dernier a pu récupérer sa position au virage 9 dans le deuxième tour.

Le rythme de Kush Maini s'est ensuite amélioré avec la mise en température de ses pneus mediums, plus endurants que les supertendres, se hissant à la cinquième place après une excursion hors-piste de Pepe Martí au cinquième tour, puis en dépassant Richard Verschoor et Maloney dans le tour suivant. Le pilote Invicta a également été en mesure d'effacer Antonelli pour la deuxième place, avant de dépasser Hauger au virage 13 au neuvième tour pour prendre la tête de la course.

La manœuvre a déclenché une salve d'arrêts aux stands, à la fin du dixième tour, laissant Maini, Hadjar et Juan Manuel Correa à l'avant. Mais en quittant la pitlane, Hauger a perdu le contrôle de sa monoplace au virage 6, probablement en raison d'un problème avec le pneu avant gauche, et a percuté les barrières, signifiant son abandon.

Le Virtual Safety Car a alors été déployé, suivi d'une voiture de sécurité réelle. Cela s'est avéré être le moment décisif de la course puisque Hadjar était dans les stands pour effectuer son arrêt lorsque les premiers drapeaux jaunes ont été brandis. Perdant moins de temps que ses concurrents respectant le VSC en piste, Hadjar a repris la piste devant Antonelli en septième position, ce qui lui a permis de prendre virtuellement la tête de la course.

À la relance, Hadjar a non seulement tenu Antonelli à distance mais a également réussi à dépasser plusieurs pilotes qui n'étaient pas encore rentrés au stand, avant de signer une victoire qui le replace dans la course au titre. Aron a pris la deuxième place d'Antonelli au 20e tour, et Maloney a également dépassé le protégé de Mercedes plus tard dans la course pour s'emparer de la dernière place sur le podium.

Ritomo Miyata s'est une nouvelle fois classé cinquième, devançant Verschoor et la MP rescapée de Franco Colapinto. Rafael Villagomez a pris la huitième place et Victor Martins a conclu une excellente remontée depuis le fond de la grille pour prendre la neuvième place.

Oliver Bearman a pris la dixième place malgré un tête-à-queue à la sortie du virage 2 dans le dernier tour. Maini, leader au moment où la voiture de sécurité a compromis sa stratégie, a chuté au 13e rang après avoir effectué son arrêt dans l'antépénultième tour.

Melbourne F2 2024 - Course Principale