Hauger remporte sa première victoire en F2 avec maestria

Champion en titre de FIA F3, Dennis Hauger était jusqu'à présent discret pour sa première campagne en Formule 2, avec seulement deux entrées dans les points dont un podium à Imola. Quinzième au championnat, il a brillé ce samedi à Monaco en signant un premier succès dans l'antichambre de la Formule 1.

Hauger a certes eu la tâche facilitée par la grille inversée, qui l'a placé deuxième au départ, puis par le poleman Jake Hughes, qui a calé et lui a laissé la voie libre en tête de la course. Une fois qu'il a pris les commandes de l'épreuve, Hauger et ses poursuivants Jehan Daruvala et Marcus Armstrong ont pris la poudre d'escampette : Enzo Fittipaldi, quatrième, faisait office de bouchon.

Cette situation a duré jusqu'à ce qu'Ayumu Iwasa tasse Clément Novalak dans le mur à La Rascasse pour la 14e place, recevant dix secondes de pénalité tandis que le Français était contraint à l'abandon. La voiture de sécurité est intervenue et les leaders ont vu leur avance réduite à néant.

Cependant, après le restart, personne n'a pu rivaliser avec le rythme de Hauger, et celui-ci s'est imposé avec près de sept secondes d'avance sur son coéquipier Daruvala, ce dernier offrant un doublé à Prema. Armstrong complétait le podium.

Bien que lent, Fittipaldi est parvenu à conserver la quatrième place devant Jüri Vips et Théo Pourchaire, le Français auteur d'un beau dépassement sur Jack Doohan par l'intérieur à Mirabeau au premier tour. Doohan et Liam Lawson ont inscrit les derniers points disponibles, le protégé d'Alpine accrochant également celui du meilleur tour en course.

Cette course a été marquée par l'étrange aventure du leader du championnat, Felipe Drugovich. Entre une tentative étonnante et infructueuse de chausser des pneus pluie et des pénalités, le Brésilien est passé à six reprises par la voie des stands, mais son équipe MP Motorsport et lui se sont évertués à rester en piste, même avec cinq ou six tours de retard, sans que l'on sache vraiment pourquoi.

Quoi qu'il en soit, Drugovich conserve la tête du championnat avec 88 points devant Pourchaire (63) et Daruvala (49), et sera quand même en pole position pour la Course Principale ce dimanche. Hauger, lui, ne gagne qu'une place : il est désormais 14e avec 24 unités à son actif.

