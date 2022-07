Iwasa dominateur devant Pourchaire au Castellet

Charger le lecteur audio

Pénalisé ce samedi, Théo Pourchaire a perdu son podium, mais il a pris une belle revanche ce matin devant son public avec la deuxième place de la Course Principale de Formule 2 au Circuit Paul Ricard. Celle-ci a été remportée par Ayumu Iwasa, pour DAMS.

Auteur de la pole position, Logan Sargeant a manqué son départ et a chuté au troisième rang – tout le contraire de Jack Doohan, auteur d'un envol phénoménal qui l'a propulsé de la quatrième à la première place ! L'Australien a pris la tête devant Ayumu Iwasa, Logan Sargeant, Frederik Vesti et Jüri Vips. Ce dernier a doublé les candidats au titre Théo Pourchaire et Felipe Drugovich au premier virage, mais ceux-ci ont repris l'avantage quelques hectomètres plus loin.

Doohan n'est pas resté en tête longtemps, puisqu'Iwasa a pris son aspiration et l'a dépassé à la chicane dès le premier tour, alors que Vips repassait devant Drugovich. La course a ensuite été neutralisée en raison d'un incident impliquant David Beckmann (qui remplace Jake Hughes, positif au COVID-19), Marcus Armstrong et Dennis Hauger.

Par la suite, le classement est resté stable dans le top 6 jusqu'aux arrêts au stand. Pourchaire et Vips ont lancé la danse parmi les candidats au podium à la fin du dixième des 30 tours au programme, mais l'Estonien a perdu beaucoup de temps. C'était encore pire pour Sargeant, deux boucles plus tard, puisqu'il n'est pas parvenu à repartir. Le protégé de Williams a été contraint à l'abandon.

Les stratégies étaient intéressantes : Doohan et Iwasa sont passés des tendres aux durs aux 13e et 14e tours respectivement, quand Drugovich a abandonné les durs au profit des tendres au 13e passage également.

À la mi-course, Iwasa conservait la tête (virtuelle) de la course devant Pourchaire, Doohan, Vesti et Drugovich, alors que Lawson poursuivait son relais initial au premier rang provisoire. Doohan a attaqué Pourchaire par l'intérieur à la chicane mais a perdu le contrôle à la corde, avec un 360° à la clé. Il a rétrogradé au quatrième rang. En difficulté avec des gommes légèrement abîmées, le pilote Virtuosi n'a pu résister à Drugovich, passé devant au 27e tour.

C'était donc une large victoire d'Ayumu Iwasa avec neuf secondes d'avance sur Théo Pourchaire, Frederik Vesti complétant un podium monopolisé par les écuries françaises, DAMS et ART Grand Prix. Felipe Drugovich a plus que limité la casse avec la quatrième place et le meilleur tour en course, suivi par Jack Doohan et Liam Lawson.

Auteur de superbes dépassements dont un sur Roy Nissany par l'extérieur dans Signes, Jehan Daruvala s'est classé septième et était suivi par Richard Verschoor jusqu'à l'abandon de ce dernier, en panne à l'entame de l'ultime boucle. Nissany, Clément Novalak et Enzo Fittipaldi complétaient ainsi le top 10.

Au championnat, Drugovich conserve largement la tête avec 173 points, devant Pourchaire (134), Sargeant (118) et Daruvala (94).

Paul Ricard - Course Principale