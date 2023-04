Iwasa maîtrise les débats devant Pourchaire

Charger le lecteur audio

Course Sprint : Hauger s'impose devant Crawford à Melbourne

C'est Ayumu Iwasa qui s'élançait des avant-postes ce dimanche à Melbourne, devant les deux premiers polemen de la saison – Théo Pourchaire et Victor Martins – suivis par un troisième pilote français, Isack Hadjar. Martins a fait l'extérieur à Pourchaire au premier virage, mais a perdu l'avantage en montant sur le vibreur. Iwasa a conservé la tête devant les trois tricolores ; on retrouvait ensuite Oliver Bearman et Arthur Leclerc.

A suivi une phase d'observation de sept tours, jusqu'à ce qu'un dépassement audacieux de Jack Doohan expédie Jak Crawford dans le mur. La voiture de sécurité était sur le point d'intervenir, et Martins en a profité pour passer des pneus tendres aux mediums, tout comme Staněk, Daruvala et Boschung. Forcément, de nombreux concurrents ont fait de même au tour suivant ; Iwasa a conservé la première place virtuelle devant Pourchaire, suivi par Bearman et Hadjar... qui se sont accrochés dans les stands, avec une crevaison à la clé pour le pilote Prema ! Martins était derrière ces quatre concurrents.

Contre toute attente, Doohan est ensuite rentré au stand à son tour... délaissant les mediums pour des tendres, avec encore 24 des 33 tours à parcourir. Le régional de l'étape est repassé par la pitlane au passage suivant, désormais équipé de mediums neufs. Pendant ce temps, Frederik Vesti était le leader des pilotes sur la stratégie alternative mediums/tendres.

Les pilotes en pneus neufs ont ensuite rattrapé les leaders restés en piste en gommes usées, avec du chaos à la clé : les contacts se sont multipliés, et Iwasa a très bien tiré son épingle du jeu en remontant au troisième rang en l'espace de quelques virages, tandis que Hadjar a fait une excursion dans l'herbe et dégringolé au 16e rang après un contact avec Roy Nissany. Martins, lui, a été dépassé par Dennis Hauger.

Après des excursions dans les graviers pour Bearman et Cordeel, Nissany a définitivement percuté le mur à l'approche du virage 3 après s'être déjà fait remarquer depuis le début de l'épreuve, et pas en bien. Les pilotes n'étant pas encore passés par les stands n'attendaient que ça : une intervention de la voiture de sécurité.

Iwasa a hérité de la tête de l'épreuve devant Pourchaire, Hauger, Martins, Leclerc et Maloney ; Vesti a repris la piste au septième rang, non sans sortir de piste aussitôt ! Enzo Fittipaldi a fait de même quelques secondes plus tard, a heurté le mur avec sa roue arrière gauche et a ensuite perdu le contrôle à quelques mètres de la monoplace de Nissany, heureusement sans ne rien percuter d'autre que la barrière.

L'épreuve a repris ses droits pour les trois derniers tours... et avant même le restart, Martins a commis un blocage de roue dans l'avant-dernier virage et percuté Hauger ! Les deux hommes ont dégringolé dans la hiérarchie.

L'homme fort de la fin de course était évidemment Vesti avec ses tendres neufs ; le Danois s'est défait de Maloney mais n'a pas réussi à prendre l'ascendant sur Leclerc pour monter sur la troisième marche du podium derrière Iwasa et Pourchaire – ces derniers sont désormais les leaders du championnat avec 58 points pour le Japonais, 50 pour le Français, ce même Vesti étant troisième avec 42 unités au compteur.

