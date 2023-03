Iwasa résiste à Martins, Pourchaire au tapis

Charger le lecteur audio

L'inversion du top 10 des qualifications sur la grille de départ de la Course Sprint est, en Formule 2, l'opportunité pour certains pilotes de briller. Encore faut-il concrétiser. Il y a deux semaines, Ralph Boschung avait converti la pole position en victoire de manière dominatrice, mais ce n'était pas si simple ce samedi.

Cette fois, c'était Jak Crawford qui occupait la pole position devant Ralph Boschung, Kush Maini et Ayumu Iwasa, mais s'il a conservé la tête de l'épreuve pendant un tour, l'Américain a ensuite dégringolé au classement, tout comme Maini, alors que Boschung et Iwasa se maintenaient aux avant-postes.

Pendant ce temps, les pilotes ART remontaient au classement. Alors qu'il occupait la septième place, Théo Pourchaire a fait un freinage tardif, bien trop tardif, en essayant de dépasser son coéquipier Victor Martins... et a violemment percuté la Prema d'Oliver Bearman, les deux pilotes ayant été contraints à l'abandon. Avec un commentaire venu du cœur de la part de Jack Doohan à la radio : "Il est vraiment taré, ce mec !"

Cela a provoqué une seconde intervention de la voiture de sécurité, après une première neutralisation à la suite d'un tête-à-queue de Zane Maloney. Par la suite, une bataille à quatre s'est dessinée pour la victoire entre Iwasa, Jehan Daruvala, Boschung et Martins, les échanges de position étant nombreux avec le phénomène d'aspiration toujours aussi impressionnant à Djeddah. Le Français a fait étalage d'une science de la course intéressante et a tiré son épingle du jeu jusqu'à remonter au deuxième rang, finalement impuissant pour s'emparer de la victoire face à Iwasa.

Le représentant du Red Bull Junior Team s'est ainsi imposé devant Martins, Daruvala, Boschung et Maini, le top 8 étant complété par Vesti, Doohan et Hauger, qui a chipé le point de la huitième place à Crawford pour 23 millièmes de seconde. Boschung prend la tête du championnat aux dépens de Pourchaire, avec un point d'écart entre les deux pilotes.

