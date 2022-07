Jack Doohan signe une première victoire pluvieuse en F2

Charger le lecteur audio

Vite à l'aise sur une piste rendue humide par les averses qui se sont abattues sur le tracé de Silverstone, Jack Doohan s'est imposé en résistant dans les derniers instants au retour d'Ayumu Iwasa pour signer sa toute première victoire en Formule 2.

L'Australien, fils de la légende du MotoGP Mick Doohan, s'élançait de la quatrième place lors d'un départ qui, au vu des conditions, a été donné dans un premier temps derrière la voiture de sécurité puis lancé. Le pilote UNI-Virtuosi a ensuite dépassé Jüri Vips, Jehan Daruvala et Enzo Fittipaldi pour s'emparer des commandes et se bâtir une avance intéressante.

En fin de course, sur une piste plus grasse qu'humide et où les pilotes glissaient abondamment, le Japonais a fondu sur Doohan mais ce dernier a parfaitement géré pour terminer un peu moins d'une seconde devant sur la ligne d'arrivée, sous les yeux émus de son père présent à Silverstone.

Côté français, Théo Pourchaire a signé une convaincante quatrième place alors que Clément Novalak est seulement 13e.

Silverstone - Course Sprint