Lawson s'impose avec brio face à Daruvala

Charger le lecteur audio

La victoire échappe encore à Jehan Daruvala ! Le pilote indien se retrouve souvent aux avant-postes grâce à la grille inversée, si bien qu'il s'était déjà classé deuxième à quatre reprises en Course Sprint ; ce scénario s'est reproduit ce samedi au Circuit Paul Ricard, face à un Liam Lawson incisif.

L'inversion du top 10 permettait à Daruvala d'occuper la pole position devant Lawson, mais ce dernier s'est fait déborder par Marcus Armstrong à l'extinction des feux, tandis que Jüri Vips a dégringolé du quatrième au huitième rang. Le leader du championnat Felipe Drugovich, lui, a pris un excellent envol de la sixième place pour convoiter la troisième place de Lawson, mais ce dernier l'a tassé sur le vibreur à la sortie du virage 2 et Drugovich s'est finalement retrouvé doublé par Théo Pourchaire, dont l'envol initial avait pourtant été médiocre.

Une bataille haletante a vu Lawson récupérer la deuxième place aux dépens d'Armstrong par l'extérieur dans la chicane, alors que Vips dépassait Frederik Vesti pour la septième position. En dehors de ça, il n'y a eu aucun dépassement dans le top 8 lors des 15 premiers tours. Ces derniers ont d'ailleurs été interrompus par une intervention de la voiture de sécurité : Enzo Fittipaldi (qui avait calé au début du tour de formation, tout comme Richard Verschoor et Clément Novalak) est parti en tête-à-queue en perdant le contrôle sur le vibreur intérieur de la chicane alors qu'il bataillait avec Roberto Merhi, et a ensuite été percuté par Amaury Cordeel.

La course s'est particulièrement animée dans les six derniers tours : Lawson a chipé la tête de la course à Daruvala dans la chicane par l'extérieur, non sans un léger contact. C'est ensuite Armstrong qui s'est attaqué au pilote Prema au même endroit, toutefois de manière beaucoup moins propre, et si Daruvala a sauvé la deuxième place, le Néo-Zélandais a dégringolé hors des points, doublé successivement par Pourchaire, Drugovich, Doohan, Vips, Vesti et Iwasa.

Pourchaire et Vips font justement l'objet d'enquêtes des commissaires pour leurs manœuvres respectives sur Armstrong : le Français semble l'avoir tassé hors de la piste à la sortie du Beausset, l'Estonien ayant même expédié son équipier vers l'échappement par un freinage tardif au virage du Pont. En attendant, c'est une deuxième victoire cette saison pour Liam Lawson, qui se propulse de la dixième à la sixième place du championnat.

Paul Ricard - Course Sprint