Martins surmonte une pénalité pour arracher sa première victoire

La pole position et la victoire. Sur le papier, on dirait que cette Course Principale de Formule 2 à Silverstone a été simple pour Victor Martins, mais la vérité est tout autre.

Si les pilotes du côté propre de la grille ont pris un meilleur envol que les autres, Martins a malgré tout été débordé par Ayumu Iwasa à l'extinction des feux. Parti troisième, Iwasa était devant son rival en lui faisant l'intérieur à Village, et comme le lui permettent les règles dans ce cas, il ne lui a laissé aucune place à la sortie du virage. Martins s'est donc retrouvé tassé avec les quatre roues juste derrière la ligne blanche mais a riposté malgré tout dans The Loop et a récupéré la tête de l'épreuve, manœuvre qui allait lui valoir une pénalité de cinq secondes.

En performance pure, Martins a dominé la course de la tête et des épaules, creusant un écart de trois secondes sur Iwasa lors des trois premiers tours, avant que la voiture de sécurité ne soit mise à contribution à deux reprises en début d'épreuve : d'abord lorsqu'Amaury Cordeel s'est immobilisé après un tête-à-queue, puis quand Dennis Hauger a percuté Frederik Vesti au restart, ce dernier expédié dans la monoplace de Roman Staněk.

Martins était alors dans une situation idéale : il était officiellement troisième derrière Isack Hadjar et Arthur Leclerc, qui n'étaient pas encore rentrés au stand, mais trois autres concurrents sur la stratégie alternative le séparaient de ses rivaux directs, ces derniers étant Iwasa et Oliver Bearman.

Or, la pénalité infligée à Martins a alors été annoncée, tandis que la voiture de sécurité faisait son retour en piste à la suite d'un incident impliquant Ralph Boschung et Kush Maini, qui a connu une véritable descente aux enfers ce dimanche. Iwasa ayant précédemment été un peu tassé par Zane Maloney tandis que Bearman était parti à la faute en sortant large, Martins menait désormais devant Maloney, Théo Pourchaire et Arthur Leclerc, le retour du Safety Car ayant remis la stratégie du Monégasque au goût du jour.

Imperturbable, Martins est néanmoins parvenu à creuser un écart de sept secondes sur Maloney pour remporter sa première victoire en Formule 2, le podium étant complété par Pourchaire. Suivaient Doohan, Iwasa, Bearman, Daruvala et Fittipaldi, ce dernier ayant souffert d'un premier arrêt survenu juste avant la première neutralisation.

N'ayant pu capitaliser sur un relais un peu trop long en tendres, Leclerc a dû se contenter de la neuvième place devant Crawford. Auteur d'un 360° après avoir mis deux roues dans les graviers en début de course, Hauger n'a pu faire mieux que 15e, juste devant Hadjar, qui a perdu beaucoup de temps dans les stands.

La première victoire de Martins le propulse dans le top 5 du championnat avec 88 points, derrière Vesti (135), Pourchaire (129), Iwasa (111) et Bearman (92).

Silverstone - Course Principale