Mercedes n'attend pas d'Antonelli qu'il gagne la F2 dès 2024

Andrea Kimi Antonelli relève un grand défi en 2024. Couronné dans les championnats italien et allemand de Formule 4 ainsi que dans les compétitions du Moyen-Orient et d'Europe en Formule Régionale – en l'espace de deux ans seulement –, l'Italien de 17 ans s'apprête d'ores et déjà à rejoindre la Formule 2 au sein de l'écurie Prema avec laquelle il a connu tous ces succès en monoplace, sans faire étape par une FIA F3 devenue quasi incontournable ces dernières années. Tel est le souhait de Mercedes, qui a pris Antonelli sous son aile dès 2019, année où il allait être vice-Champion d'Europe de karting à 13 ans seulement. Le jeune loup ne va pas avoir la tâche facile dans l'antichambre de la F1, mais la marque à l'étoile veut éviter de lui mettre la pression.

"Quand nous avons pris Kimi sous notre aile, c'était déjà un super gamin", commente Toto Wolff, directeur de Mercedes AMG F1. "On voyait le personnage, il était fort. On l'avait dans le garage et il était très confiant. En karting, son palmarès était immense, puis quand on l'a mis en formules de promotion, il a remporté tous les championnats en tant que rookie. Mais il faut que nous fassions attention, car il y a beaucoup d'engouement autour de Kimi. Le mettre en F2, ça fait une grande marche à monter, car ces voitures sont plus lourdes et bien plus puissantes. Mais si on lui laisse le temps dont il a besoin, qu'on n'attend pas de lui qu'il écrase tout dans sa première saison, je pense qu'il peut être un très grand de ce sport."

Mercedes voit en Antonelli une star de l'avenir, et un remplaçant potentiel à Lewis Hamilton sur le long terme, mais pourrait ainsi lui laisser plusieurs saisons pour faire ses preuves en Formule 2. "Je pense que ça dépend de la manière dont ça se passera. Ce sont de nouvelles voitures, ce qui est un avantage, et tout dépend de la rapidité du pilote. Mais il y a des concurrents féroces qui feront leur deuxième saison et qui sont très estimés – Fred [Vasseur] en a un", souligne Wolff, faisant référence au protégé de Ferrari qu'est Oliver Bearman. Ce dernier devrait rempiler chez Prema aux côtés d'Antonelli après avoir signé quatre victoires en tant que rookie cette saison. "Que [Kimi] fasse une saison ou deux, il doit démontrer qu'il est prêt pour un baquet en F1. Et il y a une étape d'ici là : nous devons nous concentrer sur la F2 et rien d'autre."

Antonelli a signé le second temps de la première journée d'essais menés à Abu Dhabi, derrière Bearman, avant de signer la sixième meilleure performance de la journée de jeudi.

Propos recueillis par Jonathan Noble