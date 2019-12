Avec la F2 2020, Schumacher aura "un temps d'avance" pour la F1

Champion F3 Europe en 2018, Mick Schumacher faisait ses débuts dans l'antichambre de la F1 cette saison mais n'a réussi à marquer que 53 points pour obtenir la 12e place du championnat, avec une victoire. Le pilote Prema Racing déplore notamment "une année négative en matière de fiabilité", ayant rencontré quatre problèmes techniques en 22 courses.

Le nom de Schumacher a un temps été évoqué chez Alfa Romeo pour des débuts en Formule 1 en 2020, dans un contexte où le rookie Antonio Giovinazzi était en difficulté, mais l'Italien a finalement regagné la confiance de son équipe et Schumacher va rempiler chez Prema. Peut-être un mal pour un bien ?

"Clairement, si l'on a l'opportunité [de rejoindre la F1], on la saisit : je ne l'ai donc pas eue", indique Schumacher à Motorsport.com. "C'est très clair. Mais la décision suivante était de rester en F2. Pour moi, c'était la décision la plus intelligente et fiable à prendre quant à la catégorie dans laquelle rouler."

"La F2 va avoir les nouveaux pneus [18" au lieu de 13"] l'an prochain, ce qui va être positif pour moi car la F1 les aura en 2021. Si nous réussissons cette étape, j'aurai un temps d'avance. Bien sûr, c'est différent, mais je pense que dans une catégorie junior, cela va m'aider à prendre davantage d'expérience. Peut-être aussi me mettre en position différente pour l'an prochain."

Pas moins de cinq membres de la Ferrari Driver Academy courront en F2 en 2020 : Schumacher sera épaulé chez Prema par Robert Shwartzman, Champion FIA F3 en titre, tandis que l'on retrouvera également Callum Ilott avec UNI-Virtuosi, Marcus Armstrong au sein de l'écurie française ART Grand Prix et Giuliano Alesi chez HWA Racelab.

Propos recueillis par Jack Benyon