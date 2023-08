Novalak s'impose dans le chaos général

Après le simulacre de course samedi, l'épreuve n'étant pas allée à son terme en raison d'un accident au départ et de la pluie, les pilotes de F2 n'avaient plus qu'une seule chance d'inscrire des points à Zandvoort avec la Course Principale.

C'est un circuit partiellement humide qui accueillait les pilotes au moment du départ et en dépit des conditions difficiles, les pneus slicks avaient leur préférence. Pour des raisons de sécurité, la direction de course a procédé à un départ lancé.

Et avant même que Jak Crawford, en pole, ne coupe la ligne pour démarrer cette course, une voiture partait à la faute. Dans le banking, Jack Doohan, cinquième, s'est fait surprendre par l'adhérence précaire et a perdu le contrôle, sans possibilité de repartir.

Quelques instants plus tard, c'est Frederik Vesti, principal rival de Théo Pourchaire au championnat, qui partait en tête-à-queue dans le premier virage tandis que son coéquipier Oliver Bearman était percuté par Juan Manuel Correa et fonçait dans le bac à gravier, accompagné par Victor Martins !

Le chaos causé a logiquement fait sortir le Safety Car. Tous les pilotes impliqués dans des incidents au départ ont pu repartir, à l'exception de Doohan, mais la pirouette de Vesti l'a renvoyé au fond du classement et aidé Pourchaire à passer de la dixième à la sixième place.

À la relance, un freinage raté d'Ayumu Iwasa a envoyé le pilote DAMS contre Kush Maini, qu'il tentait de dépasser. L'aileron avant de l'Indien a été brisé dans l'affaire et les deux hommes ont dû passer par le bac à gravier du premier virage.

Et alors que la salve d'arrêts au stand suivait son cours, ce qui a notamment permis à Zane Maloney de se défaire de Dennis Hauger et à Pourchaire de dépasser Correa et Isack Hadjar, la course s'est une nouvelle fois emballée.

Dans son tour de sortie des stands, alors que ses pneus à flancs jaunes n'étaient pas encore à bonne température, Pourchaire a perdu le contrôle de sa voiture dans la compression précédant le virage 7 et foncé dans les barrières. Les pilotes se sont alors rués dans les stands pour changer de gommes avant une nouvelle intervention du Safety Car (les arrêts lors de neutralisations étant proscrits à Zandvoort) et dans la précipitation, les mécaniciens Prema ont mal fixé les roues arrière de Vesti. Quelques mètres plus loin, le Danois voyait ses deux pneus se détacher au même moment et mettre un terme à sa course.

Dans la cohue générale, un pilote a tiré son épingle du jeu : Clément Novalak. Discret 13e au départ, le Français a été propulsé en tête à l'intervention du Safety Car ! Et le rythme du pilote Trident était loin d'être ridicule, il a ainsi pu creuser l'écart sur Maloney, venu à bout de Crawford à la relance, lors des tours suivants.

Détenteur du meilleur tour, Novalak a ensuite vu son avance descendre à moins de deux secondes dans les dernières minutes de course, conséquence de la dégradation de ses pneumatiques. Mais le Français a tenu bon jusqu'au bout et franchi la ligne d'arrivée en vainqueur ! Premier succès dans l'antichambre de la F1 pour ce pilote de 22 ans, qui devance Maloney et Crawford.

Verschoor s'est classé quatrième, devant Hauger, Hadjar, Fittipaldi et Cordeel. Cinquième sur la ligne d'arrivée, Martins a été reclassé à la neuvième place, conséquence d'une pénalité de dix secondes pour avoir forcé Bearman hors de la piste. Correa a marqué le dernier point.

Zandvoort - Course Principale