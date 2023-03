Le plateau 2023 de la Formule 2 et de la FIA F3

Charger le lecteur audio

Encore une fois, c'est une belle saison de Formule 2 qui s'annonce. Le plateau 2023 est composé de douze redoublants pour dix pilotes qui atteignent l'échelon supérieur depuis la FIA F3.

Parmi les expérimentés, Théo Pourchaire fait figure de grand favori. Bien que malmené par la fiabilité l'an passé, le Français de 19 ans a pris la deuxième place du championnat et rempile pour une troisième campagne dans la discipline, où seul le titre pourra le satisfaire. Il devra toutefois se méfier de Dennis Hauger, Jehan Daruvala, Enzo Fittipaldi, Frederik Vesti, Ayumu Iwasa et Jack Doohan, qui ont tous montré des éclairs de rapidité en 2022.

Parmi les jeunes loups, on retrouve tout simplement les sept premiers de la saison passée en FIA F3, avec en fer de lance Victor Martins, qui va épauler son compatriote Pourchaire chez ART... et pas simplement épauler, car le jeune Français a d'ores et déjà annoncé la couleur : il vise le titre. Oliver Bearman et Isack Hadjar seront observés de près, semblant également avoir un grand potentiel.

Globalement, c'est à un plateau de qualité que nous avons affaire, même si l'on peut s'interroger sur l'intérêt de la persévérance de Roy Nissany. À 28 ans (ses rivaux en ont tous entre 17 et 25), l'Israélien va se lancer dans sa huitième saison à ce niveau, la cinquième dans ce championnat après trois campagnes en Formule (Renault) 3.5. Et il n'a toujours pas gagné en F2.

Nissany va évoluer chez PHM Racing by Charouz aux côtés de Brad Benavides, qui n'a marqué que trois points en FIA F3 l'an passé, et l'on peut imaginer que c'est une saison très compliquée qui s'annonce pour cette nouvelle structure.

2023 marque aussi l'omniprésence des membres d'académies de Formule 1 dans la discipline, notamment le Red Bull Junior Team, qui est représenté par Hauger, Fittipaldi, Maloney, Crawford, Hadjar et Iwasa. Parmi eux, Fittipaldi et Maloney vont courir pour une écurie Carlin dont l'actionnaire majoritaire est désormais Rodin Cars.

Ferrari peut compter sur ses poulains Leclerc et Bearman, ce dernier au sein de la redoutable écurie Prema, où il est associé à Vesti, protégé de Mercedes. Doohan et Martins vont représenter Alpine, le second par conséquent aux côtés de Pourchaire, membre de la Sauber Academy.

Plateau 2023 de Formule 2

n° Écurie Pilote Date de naissance Académie F1 Palmarès 1 MP Motorsport Dennis Hauger 17/03/2003 Red Bull 1er FIA F3 2021 10e F2 2022 2 MP Motorsport Jehan Daruvala 01/10/1998 3e FIA F3 2019 7e F2 2022 3 Rodin Carlin Enzo Fittipaldi 18/07/2001 Red Bull 1er F4 Italie 2018 8e F2 2022 4 Rodin Carlin Zane Maloney 02/10/2003 Red Bull 1er British F4 2019 2e FIA F3 2022 5 ART Grand Prix Théo Pourchaire 20/08/2003 Sauber 2e FIA F3 2020 2e F2 2022 6 ART Grand Prix Victor Martins 16/06/2001 Alpine 1er FR Eurocup 2020 1er FIA F3 2022 7 Prema Racing Frederik Vesti 13/01/2002 Mercedes 1er FRECA 2019 9e F2 2022 8 Prema Racing Oliver Bearman 08/05/2005 Ferrari 1er ADAC F4 2021 1er F4 Italie 2021 3e FIA F3 2022 9 Hitech GP Jak Crawford 02/05/2005 Red Bull 2e ADAC F4 2020 7e FIA F3 2022 10 Hitech GP Isack Hadjar 28/09/2004 Red Bull 3e F4 France 2020 4e FIA F3 2022 11 DAMS Ayumu Iwasa 22/09/2001 Red Bull 1er F4 France 2020 5e F2 2022 12 DAMS Arthur Leclerc 14/10/2000 Ferrari 2e FRECA 2020 6e FIA F3 2022 14 Virtuosi Racing Jack Doohan 20/01/2003 Alpine 2e FIA F3 2021 6e F2 2022 15 Virtuosi Racing Amaury Cordeel 09/07/2002 1er F4 Espagne 2018 17e F2 2022 16 PHM Racing by Charouz Roy Nissany 30/11/1994 16e F2 2021 19e F2 2022 17 PHM Racing by Charouz Brad Benavides 20/07/2001 26e FRECA 2021 23e FIA F3 2022 20 Trident Roman Staněk 25/02/2004 16e FIA F3 2021 5e FIA F3 2022 21 Trident Clément Novalak 23/12/2000 3e FIA F3 2021 14e F2 2022 22 Van Amersfoort Racing Richard Verschoor 16/12/2000 11e F2 2021 12 F2 2022 23 Van Amersfoort Racing Juan Manuel Correa 09/08/1999 21e FIA F3 2021 13e FIA F3 2022 24 Campos Racing Kush Maini 22/09/2000 2e British F3 2020 14e FIA F3 2022 25 Campos Racing Ralph Boschung 23/09/1997 10e F2 2021 15e F2 2022

Du côté de la FIA F3, l'écurie Prema Racing qui se montre relativement dominatrice chaque année a recruté trois protégés d'écuries de Formule 1 : Paul Aron (Mercedes) et Dino Beganovic (Ferrari), qui ont brillé en Championnat d'Europe de Formule Régionale by Alpine (FRECA) l'an passé, ainsi que Zak O'Sullivan (Williams), redoublant à l'issue d'une campagne mitigée l'an passé.

Attention toutefois : en 2022, si Prema a décroché le titre des équipes, Victor Martins et Zane Maloney ont pris les deux premières places du classement des pilotes pour ART Grand Prix et Trident respectivement. ART fait confiance à deux pilotes qui ont connu une première saison difficile dans la discipline, Kaylen Frederick et Grégoire Saucy, ainsi qu'à Nikola Tsolov, protégé de Fernando Alonso, qui a absolument écrasé le championnat de F4 Espagne l'an passé. Du côté de la structure italienne, on va retrouver trois rookies au potentiel incertain mais qui pourraient créer la surprise : Leonardo Fornaroli, Gabriel Bortoleto et Oliver Goethe.

Ailleurs, Caio Collet sera le redoublant le plus en vue, lui qui s'était classé huitième l'an passé. Le Brésilien ne fait plus partie de l'Alpine Academy, où l'on retrouve désormais Sophia Flörsch. Cette dernière va courir avec l'écurie PHM Racing by Charouz, pour qui les perspectives sont aussi peu réjouissantes qu'en F2.

Autre membre de l'académie Alpine, Gabriele Mini fait partie d'un line-up très intéressant chez Hitech GP, lui qui a remporté la F4 Italie en 2020 avant de finir deuxième de FRECA l'an passé. Il est associé à Luke Browning, couronné en British F4 et en GB3, et à Sebastián Montoya, fils de Juan Pablo et nouvelle recrue du Red Bull Junior Team.

Plateau 2023 de FIA F3

n° Écurie Pilote Date de naissance Académie F1 Palmarès 1 Prema Racing Paul Aron 04/02/2004 Mercedes 3e FRECA 2021 3e FRECA 2022 2 Prema Racing Dino Beganovic 19/01/2004 Ferrari 3e F4 Italie 2020 1er FRECA 2022 3 Prema Racing Zak O'Sullivan 06/02/2005 Williams 1er GB3 2021 11e FIA F3 2022 4 Trident Leonardo Fornaroli 03/12/2004 5e F4 Italie 2021 8e FRECA 2022 5 Trident Gabriel Bortoleto 14/10/2004 15e FRECA 2021 6e FRECA 2022 6 Trident Oliver Goethe 14/10/2004 23e FRECA 2021 1er EFO 2022 7 ART Grand Prix Kaylen Frederick 04/06/2002 1er British F3 2020 17e FIA F3 2022 8 ART Grand Prix Grégoire Saucy 26/12/1999 1er FRECA 2021 15e FIA F3 2022 9 ART Grand Prix Nikola Tsolov 21/12/2006 Alpine 1er F4 Espagne 2022 10 MP Motorsport Franco Colapinto 27/05/2003 1er F4 Espagne 2019 9e FIA F3 2022 11 MP Motorsport Mari Boya 13/04/2004 2e F4 Espagne 2020 10e FRECA 2020 12 MP Motorsport Jonny Edgar 13/02/2004 Red Bull 1er ADAC F4 2020 12e FIA F3 2022 14 Hitech GP Sebastián Montoya 11/04/2005 Red Bull 4e F4 Italie 2021 13e FRECA 2022 15 Hitech GP Gabriele Mini 20/03/2005 Alpine 1er F4 Italie 2020 2e FRECA 2022 16 Hitech GP Luke Browning 31/01/2002 1er British F4 2020 1er GB3 2022 17 Van Amersfoort Racing Caio Collet 03/04/2002 2e FR Eurocup 2020 8e FIA F3 2022 18 Van Amersfoort Racing Rafael Villagómez 10/11/2001 8e EFO 2021 24e FIA F3 2022 19 Van Amersfoort Racing Tommy Smith 06/06/2002 31e FRECA 2021 19e GB3 2022 20 Rodin Carlin Hunter Yeany 11/05/2005 1er F4 US 2020 33e FIA F3 2022 21 Rodin Carlin Oliver Gray 28/04/2004 Williams 7e British F4 2021 2e British F4 2022 22 Rodin Carlin Ido Cohen 16/08/2001 24e FIA F3 2021 24e FIA F3 2022 23 Campos Racing Pepe Martí 13/06/2005 3e F4 Espagne 2021 26e FIA F3 2022 24 Campos Racing Christian Mansell 09/02/2005 3e GB3 2021 3e EFO 2022 25 Campos Racing Hugh Barter 15/09/2005 2e F4 France 2022 2e F4 Espagne 2022 26 Jenzer Motorsport Nikita Bedrin 06/01/2006 12e F4 Italie 2022 4e ADAC F4 2022 27 Jenzer Motorsport Taylor Barnard 01/06/2004 8e F4 Italie 2022 2e ADAC F4 2022 28 Jenzer Motorsport Alejandro García 17/07/2003 24e F4 Espagne 2021 7e EFO 2022 29 PHM Racing by Charouz Sophia Flörsch 01/12/2000 Alpine 29e FIA F3 2020 13e ELMS 2022 30 PHM Racing by Charouz Roberto Faria 15/01/2004 5e GB3 2021 5e GB3 2022 31 PHM Racing by Charouz Piotr Wiśnicki 20/08/2003 23e F4 Italie 2021 35e FRECA 2022 FR Eurocup : Formule Renault Eurocup

FRECA : Championnat d'Europe de Formule Régionale by Alpine

EFO : Euroformula Open