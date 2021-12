Théo Pourchaire : "Dans l'ensemble, je vais bien"

Un excellent tour de qualifications avait placé Théo Pourchaire sur la deuxième ligne de la grille de départ de la Course Principale de Formule 2 à Djeddah. Toutefois, le dimanche du Français a vite tourné à la catastrophe : ayant calé au départ, Pourchaire est devenu un obstacle difficile à contourner pour les 19 autres pilotes s'élançant derrière lui.

Enzo Fittipaldi, qui partait 18e, a ainsi vu le Français au dernier moment et n'a pu l'éviter, le percutant de plein fouet et provoquant l'arrêt de la course. Les deux hommes ont immédiatement été pris en charge par l'équipe médicale du circuit avant d'être transférés vers l'hôpital le plus proche.

Les premières nouvelles données par la Formule 2 se voulaient rassurantes – Frédéric Vasseur, qui chapeaute le programme de jeunes pilotes Sauber dont fait partie le tricolore, avait fait de même peu avant le départ du Grand Prix d'Arabie saoudite de F1 – et Pourchaire a finalement pris la parole dans la soirée. Sur son compte Twitter, le pilote ART Grand Prix a indiqué qu'il se portait bien mais que sa présence dans une semaine à Abu Dhabi, théâtre de la finale de la saison, était encore incertaine.

En outre, le Français a révélé que Fittipaldi était blessé, bien qu'aucune information officielle concernant l'état de santé du Brésilien n'ait été rendue publique pour le moment.

"Salut à tous, je voulais simplement vous dire que, dans l'ensemble, je vais bien ! Pour le moment, je ne sais pas si c'est déjà la fin de ma saison. Mais cela n'est pas le plus important. C'était un énorme accident et Enzo est blessé. Je lui souhaite le meilleur rétablissement possible !" a-t-il publié dans un premier message, ajoutant ensuite : "Vous pouvez envoyer des messages gentils [à Fittipaldi], il en a besoin !"

Il s'agit du deuxième accident de F2 ayant envoyé Pourchaire à l'hôpital cette saison. Plus tôt dans l'année, le pilote ART Grand Prix avait souffert d'une fracture du radius à la suite d'un accrochage avec Dan Ticktum et Marcus Armstrong au départ de la Course Principale du meeting de Bakou.

Avec deux victoires et 126 points au compteur, Pourchaire occupe actuellement la cinquième place du classement général pour sa première saison disputée dans l'antichambre de la Formule 1.