Pourchaire et Fittipaldi "conscients" après leur accident

Retardée de près de 40 minutes à la suite des réparations sur la piste de Djeddah consécutives à un accident dans une épreuve de support, la troisième course du meeting de Formule 2 a finalement débuté à 16h03, heure française. Le départ a été marqué par un accident énorme impliquant Théo Pourchaire, qui semble avoir calé sur la grille, et Enzo Fittipaldi, qui a percuté la voiture de l'écurie ART de plein fouet, masqué par une partie du peloton lors de la phase d'accélération.

De longues minutes se sont écoulées jusqu'à ce que les secours et les équipes de désincarcération aient fait leur office. Aucune nouvelle officielle ni aucun ralenti n'ont été diffusés mais la reprise de la course pour 20 minutes à 16h45, heure française, était source d'optimisme quant à la condition des deux hommes.

La FIA a finalement communiqué quelques instants après la seconde et définitive interruption de la course, pour indiquer que Pourchaire et Fittipaldi avaient été évacués "conscients" de leur voiture vers l’hôpital le plus proche.

Voici le communiqué officiel dans son intégralité : "La FIA informe qu'un incident s'est produit lors du départ de la course de Formule 2 aujourd'hui, 05/12/21, à Djeddah, en Arabie Saoudite, impliquant la voiture #10, Théo Pourchaire, et la voiture #14, Enzo Fittipaldi."

"Les pilotes ont été immédiatement pris en charge par les équipes d'urgence et médicales. Les pilotes étaient conscients et ont été désincarcérés par les équipes médicales présentes. Ils ont été transférés en ambulance et en hélicoptère à l'hôpital des forces armées King Fahad, à Dheddah."

