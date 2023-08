Théo Pourchaire nouveau leader de la Formule 2

Théo Pourchaire n'a plus gagné depuis Bahreïn, début mars, et il n'avait plus été aperçu en tête du championnat depuis la manche de Bakou, fin avril. Sa régularité sur le podium l'a maintenu aux avant-postes et lui permet toutefois de reprendre les devants à l'issue de la manche de Spa-Francorchamps, où il a signé deux secondes places.

Ce meeting a évidemment été perturbé par la météo et les nombreuses averses qui se sont abattues sur l'Ardenne belge. Tronquées par la pluie, les qualifications n'ont pas été représentatives du rapport de force entre les différents concurrents, puisque les conditions se sont très vite dégradées au fil du premier tour chronométré de chacun. Les Prema d'Oliver Bearman et de Frederik Vesti ont ainsi tiré leur épingle du jeu, mais Victor Martins (troisième) et Théo Pourchaire (cinquième) n'étaient pas loin pour ART Grand Prix, prenant en sandwich la Carlin de Zane Maloney.

La course sprint, sur piste (principalement) sèche, a été marquée par l'abandon du leader Jehan Daruvala lorsque son appuie-tête s'est désolidarisé du reste de son cockpit. Enzo Fittipaldi a remporté son duel face à Richard Verschoor pour s'octroyer la première victoire de sa carrière en F2 ; le Néerlandais allait de toute façon être disqualifié pour l'utilisation d'une cartographie d'accélérateur enfreignant la réglementation. Sixième sur la grille de départ, Pourchaire était l'homme du jour en héritant de cette deuxième place après avoir franchi la ligne d'arrivée au troisième rang, quand le leader du championnat Frederik Vesti ne se classait que sixième.

Enzo Fittipaldi (Carlin) est désormais vainqueur en F2

Erreur capitale pour Vesti

C'est le dimanche qu'a eu lieu ce qui pourrait être le tournant du championnat : dans des conditions d'adhérence très précaires à cause de la pluie, deux pilotes de premier plan ont perdu le contrôle de leur monoplace dans le tour de mise en grille. C'est le cas de Martins, qui a quand même pu prendre le départ, mais surtout de Vesti, qui a été contraint à l'abandon avant même l'extinction des feux !

Les tricolores ont connu des fortunes diverses : Martins a manqué son envol et a chuté du deuxième au cinquième rang, tandis que Pourchaire, lui, s'est propulsé de la quatrième à la deuxième place. Par la suite, cinq des six membres du Red Bull Junior Team allaient connaître un accrochage aux Combes : Ayumu Iwasa et Dennis Hauger, ce qui allait mettre un terme à leur course, puis Enzo Fittipaldi et son coéquipier Zane Maloney, avec une petite perte de temps à la clé, et enfin Jak Crawford avec Juan Manuel Correa.

Alors que le sixième protégé de la marque au taureau, Isack Hadjar, s'accidentait à la sortie des stands, Bearman et Pourchaire se livraient un beau duel pour la première place. Le jeune Anglais résistait tant bien que mal mais a perdu l'avantage de justesse dans les stands. Cependant, ce n'est finalement pas la victoire qui se jouait là : l'intervention de la voiture de sécurité consécutive à la collision Crawford/Correa a permis à Jack Doohan de changer de pneus avec une perte de temps moindre et d'aller chercher une victoire fortuite aux dépens de Pourchaire.

Le tricolore a quand même fait la bonne opération, puisqu'il mène désormais le championnat avec 168 points, devant Vesti (156), Iwasa (134), Doohan (130) et les deux meilleurs rookies, Martins (120) et Bearman (102). Les trois derniers rendez-vous, à Zandvoort, Monza et Abu Dhabi, permettront de départager tout ce beau monde !

