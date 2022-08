Pourchaire remporte une victoire cruciale

Charger le lecteur audio

En qualifications, Ayumu Iwasa avait réalisé une démonstration avec quatre dixièmes d'avance sur la concurrence au Hungaroring. La Course Principale de Formule 2, en revanche, a bel et bien été dominée par Théo Pourchaire.

Course Sprint : Doohan s'impose malgré un départ médiocre

Et c'est dès le départ qu'Iwasa a perdu le bénéfice de sa pole position, Marcus Armstrong s'étant propulsé en tête de la course, suivi par Pourchaire, alors que Felipe Drugovich rétrogradait de la troisième à la quatrième place. Parti en tendres comme tous les pilotes du top 4, Drugovich a tenté de s'arrêter au stand dès le septième des 37 tours ; Armstrong, Pourchaire et Iwasa ont fait de même au tour suivant.

Tous trois ont repris la piste devant Drugovich en raison de la lente mise en température des pneus sans couvertures chauffantes en F2, mais les mécaniciens Hitech n'ont eu d'autre choix que de retenir Armstrong au stand pour éviter tout unsafe release. Le leader du championnat s'est retrouvé troisième.

Enzo Fittipaldi, lui, s'est arrêté plus tard et a gagné du terrain après s'être montré toujours rapide en prolongeant son relais en tendres, si bien qu'il est parvenu à ressortir devant Iwasa. S'il a initialement fait office de bouchon, l'Américano-Brésilien s'est solidement installé au deuxième rang de la hiérarchie.

Pendant ce temps, Frederik Vesti était largement leader sur la stratégie alternative avec un premier relais en mediums, mais le Danois avait écopé de cinq secondes de pénalité pour avoir tassé un concurrent hors de la piste. Pénalité qu'il a purgée lors de son arrêt au stand, après lequel il a repris la piste derrière Drugovich et a enchaîné les blocages de roues dans ses premiers hectomètres en gommes tendres.

Cela n'a pas empêché Vesti de tirer au moins une partie du potentiel des pneus à bandes rouges, puisqu'il est parvenu à remonter et à se défaire de Drugovich et d'Armstrong, qui ont tous deux dégringolé dans la hiérarchie. Quelques gouttes de pluie en fin d'épreuve n'ont rien changé, et Pourchaire a remporté une victoire cruciale, qui lui permet de réduire nettement l'écart sur Drugovich au championnat, ce dernier ayant fini neuvième et ne comptant plus que 21 points d'avance.

Fittipaldi et Iwasa complétaient le podium devant un Vesti efficace. Suivaient Vips, Armstrong, Lawson, Verschoor, Drugovich et Sargeant.

Hungaroring - Course Principale