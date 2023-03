Pourchaire vainqueur sans rival à Bahreïn

Charger le lecteur audio

La pole position avec 0,751 seconde d'avance sur son coéquipier Victor Martins, une remontée à la cinquième place en Course Sprint et une victoire sans conteste en Course Principale : Théo Pourchaire a réalisé un premier week-end idéal dans sa quête de titre en Formule 2.

Course Sprint : Boschung triomphe enfin, Martins sur le podium

Un excellent envol a permis à Pourchaire d'aisément conserver la tête de l'épreuve ce dimanche, mais on ne peut pas en dire autant de son coéquipier Victor Martins, qui s'élançait à ses côtés en première ligne mais a pris un départ très laborieux et s'est tant bien que mal maintenu au quatrième rang au premier virage.

La bataille très ouverte pour la deuxième place s'est mal terminée pour le rookie tricolore au virage 4, un accrochage avec Roman Staněk ayant contraint les deux hommes à l'abandon. Simultanément, une collision entre Frederik Vesti et Richard Verschoor a envoyé le Néerlandais en tête-à-queue, et le Danois a également dû jeter l'éponge. Les pilotes qui sont restés sages ont grandement profité du chaos, avec les Campos de Kush Maini et Ralph Boschung dans le top 3, suivies par Oliver Bearman et Ayumu Iwasa.

La course de Victor Martins s'est achevée dès le premier tour

La course a été neutralisée par la voiture de sécurité, et dès le restart, Boschung s'est emparé de la deuxième place face à son coéquipier. Chaussé de pneus tendres, le Suisse n'est toutefois pas parvenu à prendre l'avantage sur Pourchaire en durs.

Contre toute attente, les premiers pilotes à faire leur arrêt au stand obligatoire sont passés des pneus durs aux tendres au 11e tour, compte tenu du bon niveau de performance du composé à bandes rouges et de sa dégradation moindre qu'attendu. Pourchaire leur a emboîté le pas après un gros blocage de roue, imité par la plupart des pilotes aux avant-postes : Boschung s'est retrouvé seul en tête et a attendu le 14e des 32 tours au programme pour passer des tendres aux durs, reprenant la piste à la deuxième place virtuelle, entre Pourchaire et Bearman.

Bearman n'était toutefois pas à son aise et a été doublé par Leclerc et Maini, qui se sont rapprochés de Boschung... avant que le Monégasque ne sorte de la piste au virage 10, laissant filer la troisième place au profit de son adversaire indien. Leclerc a ensuite complètement manqué son freinage au premier virage, rétrogradant au sixième rang derrière Bearman et Iwasa. Le pilote DAMS n'était pas au bout de ses peines, avec un nouveau blocage de roue au virage 10 sous la pression de Zane Maloney, qui a pris l'avantage. "Je n'ai pas de freins !" s'est exclamé Leclerc à la radio, bien qu'il soit finalement revenu dans le top 5 avant de céder face à le remontée fantastique de Richard Verschoor.

Parti 18e, Maloney était en grande forme et a ensuite doublé Iwasa avant de s'attaquer à Bearman avec succès pour prendre la quatrième place à l'arrivée ; le pilote Prema allait connaître une fin de course catastrophique, dégringolant dans la hiérarchie. Les Campos semblaient être hors d'atteinte pour Maloney, mais le Barbadien est remonté à raison de plus d'une seconde au tour pour arracher le podium dans l'avant-dernier tour. Le vainqueur Théo Pourchaire, lui, était intouchable, avec avec 20 secondes d'avance sous le drapeau à damier !

Bahreïn - Course Principale