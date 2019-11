Raghunathan va échapper à une deuxième suspension

Raghunathan sera contraint de démarrer la première course de la dernière manche de la saison depuis la voie des stands. Il a reçu, en sus, trois points de pénalité sur sa licence. En cause, la procédure de test de départ qui se tenait lors des essais libres à Yas Marina. L'Indien n'y a pas respecté la marche à suivre puis, convoqué par les commissaires, a semble-t-il fourni une justification erronée.

"Le pilote a poursuivi son essai de départ avec deux voitures devant lui sur la grille", peut-on lire dans la décision rendue par le collège des commissaires, qui se mue quasiment en réquisitoire. "Le pilote a été prévenu qu'il s'agissait d'un comportement extrêmement dangereux et qui ne serait pas toléré par les commissaires. Les standards de pilotage devraient être plus élevés car il s'agit de la dernière épreuve de la saison."

"Le pilote a déclaré que la voiture devant lui avait commencé à rouler ; ce n'était pas le cas. Après que le pilote de la voiture 17 [Raghunathan] ait passé la première voiture devant lui, qui était le dernier moment pour reconnaître son erreur, il n'a pas ralenti."

Les trois points supplémentaires récoltés font culminer le total à 24 unités sur l'ensemble de la saison 2019. Déjà banni en Autriche après avoir atteint 12 points, il est donc en situation d'être automatiquement sanctionné à nouveau. Le problème, c'est qu'Abu Dhabi est le dernier meeting de la campagne. Or le Règlement Sportif de la Formule 2 dispose en son article 38.3 que "si un pilote atteint 12 points de pénalité, il sera suspendu pour l'épreuve suivante, après quoi les 12 points seront retirés". En reprenant la formulation qui avait été introduite en F1, où chaque épreuve ne compte qu'une seule course, la F2 s'interdit de pouvoir prononcer une suspension qui concernerait la seconde course d'une manche du championnat.

Autre difficulté, ce même article indique : "Les points de pénalité resteront dans le dossier du pilote jusqu'à la fin de la saison, après quoi ils seront retirés." En effet, contrairement au système F1 où les pénalités sont comptabilisées sur les 12 derniers mois flottants, ce n'est pas le cas en F2 et la sanction de Raghunathan devrait donc ne jamais être appliquée.