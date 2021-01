Roy Nissany rejoint DAMS en F2

DAMS a désormais ses deux pilotes pour la saison 2021 de Formule 2. Après avoir annoncé l'arrivée de Marcus Armstrong, aligné par ART en 2020, l'équipe française a recruté Roy Nissany, par ailleurs pilote d'essais de Williams en F1, qui lui permettra de participer à l'une des trois journées d'essais prévue par la F1 à Sakhir avant le début de la saison.

Fin 2020, Nissany a déjà fait des essais pour DAMS, qui sera sa troisième équipe en autant de saison de F2. L'Israélien a pris la 22e place du championnat 2018 avec Campos, avant une année de pause et en retour en 2020 chez Trident, avec qui il s'est classé à la 19e position, une huitième place dans la première course de Spa étant son meilleur résultat.

"Je suis très content de rejoindre une équipe aussi respectée que DAMS", se réjouit Nissany. "Elle a un palmarès incroyable et une excellente réputation en Formule 2, je suis très excité de m’engager avec cette structure. Nous avons déjà commencé à bien échanger lors des essais de décembre et je suis impatient que le championnat commence en mars. J’espère que nous pourrons nous battre aux avant-postes et je pense que nous allons effectuer une saison compétitive."

Roy Nissany, DAMS 1 / 2 Photo de: DAMS Roy Nissany, DAMS 2 / 2 Photo de: DAMS

Comme chez Trident en 2020 et sur la Williams quand il en est au volant, la monoplace de Nissany affichera le logo d'Israel Start-Up Nation, l'équipe cycliste professionnelle de l'homme d'affaires Sylvan Adams, qui soutient le pilote. DAMS se dit satisfaite du travail effectué au cours des essais de mois de décembre.

"Nous sommes heureux d’accueillir Roy chez DAMS en 2021", indiquent les propriétaires de l’équipe, Gregory et Olivier Driot, dans une déclaration commune. "Nous avons déjà commencé à travailler ensemble lors des essais de Bahreïn, ils se sont bien déroulés et nous sommes très satisfaits de son retour technique. Roy s’est bien intégré à notre structure, notamment avec l’équipe technique ; à ce stade c’est déjà très appréciable de voir le lien qui s’est instauré avec tout le staff. Ce sera maintenant à nous de lui fournir les meilleurs outils pour qu’il puisse exploiter tout son potentiel. Nous sommes impatients que cette nouvelle campagne débute pour permettre à Roy d’atteindre les résultats qu’il mérite."