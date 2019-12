Abu Dhabi : sacre émouvant pour DAMS, Ghiotto s'offre la dernière

Course Longue

Quelques mois après le décès de son fondateur, Jean-Paul Driot, l'équipe DAMS a remporté le titre par équipe en F2, à la faveur du succès dans la première course de son pilote, Sérgio Sette Câmara. Le Brésilien, qui partait en pole, s'est imposé en dépit d'un mauvais envol et d'un premier relais compliqué en gommes supertendres.

Course Sprint

Parti de la pole suite à la suite de sa huitième position de la veille, Giuliano Alesi a conservé le commandement en début de course avant de perdre du rythme à mesure que ses pneus s'usaient. Luca Ghiotto, second, s'est emparé sans difficulté des commandes au huitième tour pour s'imposer sans coup férir, devant Nicholas Latifi, qui assure la place de Vice-Champion derrière un Nyck de Vries effacé ce week-end, et Câmara qui s'est offert un double podium. Alesi a conclu la course à la cinquième place, son meilleur résultat dans le championnat. Ghiotto termine donc sa carrière en F2 et, a priori, en monoplace avec un succès.