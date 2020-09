Sean Gelael hospitalisé après une fracture du dos

Les images de la réalisation TV de la course de F2 ont montré Sean Gelael arrêté en dehors de la piste dans le dégagement qui précède la dernière chicane du circuit de Barcelone. Le pilote, qui respirait, était toutefois immobile dans sa monoplace qui ne semblait par ailleurs pas abîmée. Aucune information n'a été donnée et aucun ralenti n'a été montré, l'absence de spectateurs empêchant également qu'une vidéo amateur puisse expliquer l'incident.

Dans la soirée, la FIA a communiqué sur le sort du pilote, dans un message laconique : "La FIA informe qu'un incident s'est produit lors du dernier tour de la course de Formule 2 aujourd'hui, à Barcelone, impliquant Sean Gelael. Le pilote DAMS a été immédiatement pris en charge par les équipes d'urgence et médicales."

"Il a été extrait par l'équipe médicale et a été transféré en ambulance au centre hospitalier de Granollers pour des examens de précaution."

Aucune information de nature officielle n'a été donnée jusqu'à ce matin, mais Sean Gelael vient de s'exprimer sur Instagram en confirmant des bruits qui couraient sur les réseaux sociaux : le pilote DAMS s'est fracturé une vertèbre dorsale.

Quelques instants plus tard, la FIA a communiqué sur la nature des blessures de Gelael, indiquant : "À la suite d'un IRM hier soir, une petite fracture d'une vertèbre a été identifiée. Il est sorti de l'hôpital hier soir et devrait s'en remettre complètement. Cependant, par précaution, il a été déclaré inapte à courir aujourd'hui par le délégué médical de la FIA."

Enfin, l'écurie DAMS a donné davantage de détails sur l'accident : "Suite à un incident avec Jack Aitken lors du dernier tour de la Manche Principale de F2 à Barcelone, la monoplace de Sean a décollé avant d’atterrir lourdement. La voiture médicale a été déployée pour l’extraire car il se plaignait du dos. Il a ensuite été transféré, par précaution, à l’hôpital de Barcelone pour des radios et une IRM. Les médecins ont diagnostiqué une facture de la vertèbre D4 et il ne pourra donc pas participer ce matin à la Course Sprint. Nous ne savons pas pour le moment s’il pourra prendre part au meeting de Spa-Francorchamps du 28 au 30 août mais il ne devrait pas avoir de séquelles. Sean est retourné à son hôtel hier soir et il va bien."

Rappelons que l'Indonésien est l'un des pilotes les plus expérimentés de l'Histoire en GP2/F2, avec 106 départs à son actif pour deux podiums. Il est actuellement 17e du championnat 2020, avec trois points au compteur.

