Théo Pourchaire remporte le titre de Formule 2

C'est la consécration attendue pour Théo Pourchaire. Le Français de 20 ans a remporté le titre de Formule 2 – sa première couronne en monoplace depuis l'ADAC F4 – lors de la dernière course de la saison à Abu Dhabi, résistant à un Frederik Vesti qui n'a pas démérité.

Pourchaire partait certes favori. Avec 16 points de retard au championnat mais six victoires à son actif contre une pour le leader, Vesti se devait de finir sur le podium pour avoir la moindre chance de remporter le titre : troisième avec le meilleur tour en course, ou mieux. Or, il ne s'élançait que neuvième, avec Pourchaire 14e sur la grille.

Vesti savait devoir faire les choses différemment pour triompher, et a adopté la stratégie alternative mediums/tendres. Or, Pourchaire a réalisé précisément la course qui était attendue de lui : il a gagné plusieurs places au départ, puis s'est arrêté au sixième des 33 tours pour faire l'undercut à Oliver Bearman, Dennis Hauger et Isack Hadjar.

Rapide, le pilote ART est parvenu à prendre l'avantage sur Vesti lorsque ce dernier a réalisé son arrêt au stand au 22e tour. Il s'est fait une petite frayeur lorsque Kush Maini a semblé le tasser hors de la piste, alors que son rival de chez Prema était juste derrière, mais Pourchaire a coupé le virage suivant pour conserver l'avantage. Le premier assaut de Vesti sur Pourchaire dans la première zone DRS au 26e tour a vu le tricolore riposter dès la suivante ; le protégé de Mercedes a pris son mal en patience dans la boucle suivante et a attendu la seconde zone DRS pour passer définitivement devant.

Vesti a poursuivi sa remontée en prenant l'avantage sur Ayumu Iwasa pour la quatrième place, tandis que Pourchaire faisait l'objet d'une enquête des commissaires pour "avoir quitté la piste et en avoir tiré un avantage" lors de l'incident avec Maini. Vesti a finalement pris la troisième place dans le dernier tour à la suite d'un accrochage avec Zane Maloney, mais tout cela ne changera rien à l'issue du championnat : c'est bien le membre de la Sauber Academy qui remporte le titre. En pleurs à la radio, son émotion est palpable.

Aux avant-postes, Jack Doohan a réalisé une course parfaite depuis la pole position et s'est imposé avec quatre secondes d'avance sur Victor Martins et 22 secondes de marge sur Vesti. Derrière Iwasa et Pourchaire, ce sont Arthur Leclerc, Dennis Hauger, Isack Hadjar, Kush Maini et Jak Crawford qui complétaient le top 10. Oliver Bearman, lui, a été contraint à l'abandon, s'immobilisant à l'entrée des stands à la mi-course.

Au championnat des pilotes, derrière Pourchaire (203 points) et Vesti (192), on retrouve Doohan (168), Iwasa (165), Martins (150) et Bearman (130). ART Grand Prix remporte le titre des équipes avec 353 unités contre 322 pour Prema Racing.

Abu Dhabi - Course Principale