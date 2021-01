Théo Pourchaire signe chez ART Grand Prix en F2

F4, F3, F2. Théo Pourchaire poursuit son ascension éclair des formules de promotion en passant du premier échelon de la monoplace à l'antichambre de la Formule 2 en l'espace de deux ans. L'an passé, le Français avait fait le très délicat saut de la F4 à la FIA F3 avec brio, devenant vice-Champion avec ART Grand Prix ; il a manifestement convaincu l'écurie tricolore de lui renouveler sa confiance grâce à ses performances, et devient l'un des rares pilotes à courir en F2 à moins de 18 ans.

Lire aussi : Théo Pourchaire, nouvel espoir de la France en monoplace

"Je suis très content de pouvoir continuer avec ART Grand Prix !" se félicite Pourchaire. "Cette équipe m’a donné l’opportunité de rouler en F3 l’année dernière et m’accompagne maintenant aux portes de la Formule 1, en F2. Cette année mes objectifs ne changent pas, je vise toujours le top. J’aimerais remercier Sauber Academy, ART Grand Prix, mes sponsors et ma famille. Je me sens parfaitement prêt pour cette nouvelle saison. Je serai probablement le plus jeune pilote du championnat de F2 cette année, le but sera donc de prendre un maximum d’expérience et de progresser tout au long de la saison !"

Les objectifs sont donc raisonnables pour Pourchaire, qui aborde cette campagne avec une approche d'apprentissage, lui qui a déjà goûté à la F2 à Bahreïn l'an dernier avec HWA Racelab. Cependant, Sébastien Philippe est convaincu que son pilote peut signer de bons résultats.

"La progression de Théo est remarquable depuis ses débuts en sport automobile", souligne le directeur général d'ART Grand Prix. "Champion de F4 en 2019, il a terminé la saison dernière vice-champion de F3 et plus que le résultat final, il a impressionné l’équipe par son évolution dans un contexte délicat et avec un plateau extrêmement compétitif. Théo n’avait rien à gagner en effectuant une seconde saison de F3 et son passage en F2 est donc la suite logique de notre collaboration. La marche est haute, mais entre son talent, sa détermination et sa soif d’apprentissage, je suis sûr qu’il peut réussir cette transition."

Pourchaire rejoint sur la grille de nombreux autres rookies en provenance de la FIA F3 tels qu'Oscar Piastri (Prema), Liam Lawson (Hitech GP) et Lirim Zendeli (MP Motorsport), tandis que Campos Racing va aligner un duo de débutants italiens, Matteo Nannini et Alessio Deledda. Ce dernier n'a jamais fait mieux que 20e l'an passé pour sa seconde saison en F3.