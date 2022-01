Théo Pourchaire rempile avec ART et vise le titre F2

Le doute était nul depuis que Théo Pourchaire avait tweeté "J'ai signé" le 5 janvier dernier, mais c'est désormais officiel : le jeune Français a renouvelé son accord avec l'écurie ART Grand Prix pour la saison 2022 de Formule 2.

Pourchaire et ART, c'est déjà une histoire couronnée de succès avec la deuxième place de FIA F3 en 2019 puis la cinquième position en F2 l'an passé, à chaque fois en tant que rookie, et ce malgré une fracture du radius en juin dernier. Auteur de deux victoires en 2021, dont un succès prestigieux lors de la Course Principale de Monaco, le tricolore de 18 ans poursuit sa collaboration avec l'une des meilleures écuries de la discipline pour ce qui sera le calendrier le plus fourni jamais vu dans l'antichambre de la Formule 1, avec 14 meetings pour un total de 28 courses au programme.

"Je suis fier de continuer avec ART Grand Prix en 2022 en F2", déclare Pourchaire. "C’est un honneur pour moi de travailler avec une aussi belle équipe, ce sera la troisième année et elle est devenue une famille pour moi. Continuer avec elle dans l’antichambre de la F1 est un programme très excitant. Je remercie Sauber Academy qui m’accompagne encore une fois. L’année sera chargée, je veux prendre du plaisir et engranger de l’expérience pour la suite. Nous sommes plus déterminés que jamais et nous viserons le titre F2."

En effet, voilà deux ans que Pourchaire fait partie du programme de jeunes pilotes Sauber, lié à l'écurie de Formule 1 Alfa Romeo... dont le directeur n'est autre que Frédéric Vasseur, cofondateur d'ART Grand Prix.

L'écurie se satisfait en tout cas de conserver le natif de Grasse dans ses rangs. "Poursuivre l’aventure ensemble fait sens !" assure le président d'ART GP, Sébastien Philippe. "Théo a montré la palette de ses talents et ils sont nombreux sur le plan de l’humain et du sportif. Sa motivation et sa détermination sont en phase avec celle d’ART Grand Prix, la préparation hivernale se passe bien et lorsque l’on sait qu’on a tous les atouts de son côté, on ne peut que viser le titre."

Rappelons que Théo Pourchaire fait partie des dix jeunes loups sur lesquels Motorsport.com vous conseille de garder un œil avisé en 2022, à lire via le lien ci-dessous.

Lire aussi : Ces jeunes pilotes qu'il faudra suivre en 2022