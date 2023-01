Théo Pourchaire rempile en F2 avec ART Grand Prix

Charger le lecteur audio

Théo Pourchaire persévère. Le Français va participer à sa troisième saison dans l'antichambre de la Formule 1, lui qui en est devenu le plus jeune vainqueur à 17 ans en 2021. Malmené par les problèmes de fiabilité la saison dernière, il a néanmoins atteint le rang de vice-champion derrière l'expérimenté Felipe Drugovich.

Le protégé de Sauber n'est pas parvenu à obtenir un baquet en F1 à ce jour, et contrairement à d'autres pilotes au palmarès similaire, il prend le risque de rempiler en Formule 2, où le titre sera l'objectif évident compte tenu de ses résultats précédents et, désormais, de son expérience. Encore une fois, ce sera avec l'écurie bourguignonne au sein de laquelle il a disputé les deux saisons précédentes dans la discipline mais aussi obtenu la deuxième place de FIA F3 en tant que rookie en 2020.

"Je ne pourrai pas être plus heureux de prolonger ma carrière dans ce championnat de haut niveau qu'est la Formule 2 avec ART Grand Prix qui est devenue une famille pour moi", déclare Théo Pourchaire. "Nous avons vécu des moments intenses ces trois dernières années et il est important de préparer 2023 avec une équipe qui me connait et qui sait comment me mettre dans les meilleures conditions. Nous avons manqué de réussite l'année dernière, mais nous en avons tiré une expérience qui nous rend encore plus forts et je ferai tout pour apporter le titre à ART Grand Prix."

"Théo sera encore l'un des plus jeunes pilotes du plateau, mais il a acquis une maturité technique et humaine qui, alliée à sa rapidité et à sa combativité, sera un atout majeur pour être constant aux avant-postes et pour aider l'équipe dans ses orientations techniques", ajoute Sébastien Philippe, PDG d'ART Grand Prix. "La saison dernière nous a montré combien chaque détail compte et après deux saisons de Formule 2 avec Théo, la mission d'ART Grand Prix sera de maîtriser tout ce qui est en notre pouvoir pour optimiser nos chances de conquérir le titre en 2023."

C'est un duo 100% tricolore qui est attendu chez ART cette saison avec Victor Martins aux côtés de Pourchaire, mais la promotion du champion FIA F3 en titre n'est pas officielle.

