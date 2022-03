Théo Pourchaire triomphe et prend la tête du championnat

Charger le lecteur audio

À Bahreïn, dans la chaleur du désert, la dégradation des pneus est probablement la plus forte du calendrier de Formule 2, et il n'est pas rare de voir les gommes tendres subir très rapidement une dégradation extrême. Cette Course Principale a toutefois été le théâtre d'un scénario bien différent.

Tous les pilotes s'élançant dans le top 10 ont adopté une stratégie conservatrice avec un départ en pneus durs, départ qui a été compliqué pour les deux hommes en première ligne : Jack Doohan et Théo Pourchaire ont complètement manqué leur envol et ont rétrogradé aux troisième et cinquième rangs respectivement. Troisième et cinquième, c'était la position de départ de Jüri Vips et Ralph Boschung, qui ont pris la tête de la course.

Pourchaire n'a cependant pas tardé à reprendre la quatrième place à Lawson, tandis que Vesti était envoyé en tête-à-queue au premier virage, entraînant une intervention de la voiture de sécurité dès le deuxième tour. Boschung n'est ensuite pas parvenu à faire fructifier son envol phénoménal, doublé successivement par Doohan, Pourchaire, Lawson et Armstrong.

Or, les pneus durs ne fonctionnaient manifestement pas, tandis que les tendres étaient à la fête. Armstrong était justement l'un des rares pilotes à avoir opté pour les gommes à bandes rouges au départ et a réalisé un début de course impressionnant, remonté de la 13e à la troisième place peu avant la mi-course, s'étant défait de Lawson et Pourchaire. Ayumu Iwasa, lui, a signé un festival de dépassements pour passer de la 22e à la septième position au même moment !

Ayumu Iwasa s'est fait remarquer en multipliant les dépassements

Ainsi, Ralph Boschung et Logan Sargeant ont été les premiers pilotes à passer des durs aux tendres, après 12 des 32 tours au programme, sans réussite pour Sargeant, victime d'un problème lors de son arrêt. Le leader Jüri Vips a ensuite connu le même sort, perdant un temps précieux, tandis que Jack Doohan a accroché Théo Pourchaire et endommagé son aileron avant, ce qui l'a contraint à un arrêt au stand supplémentaire. Le Français s'en est tiré sans crevaison. Quant à Iwasa, il a prolongé son premier relais au maximum, se retrouvant en tête de la course ! Il a rétrogradé au dixième rang après son arrêt au stand.

Pourchaire semblait ainsi être bien placé pour gagner, leader devant Drugovich, Lawson, Boschung et Vips, mais l'Estonien n'avait pas dit son dernier mot et a dépassé Boschung et Drugovich, ce dernier précédemment doublé par Lawson. C'est là qu'une bataille à cinq pour la 11e place a entraîné une nouvelle intervention de la voiture de sécurité, un contact ayant provoqué l'abandon du vainqueur d'hier, Richard Verschoor.

Certains en ont profité pour effectuer un deuxième arrêt au stand, à l'image de Dennis Hauger, qui avait calé dans le tour de formation mais était quand même parvenu à se mêler à la bataille dans le peloton. Or, il est reparti de son arrêt avec une roue non fixée... tout comme Calan Williams, qui évoluait dans le top 10 : deux pneus errants ont ainsi perturbé les festivités dans la pitlane !

Faute de temps, il n'y a eu qu'un tour sous drapeau vert au restart, et Théo Pourchaire a transformé l'essai avec succès, s'emparant par la même occasion de la tête du championnat avec 25 points, une petite longueur devant son dauphin du jour, Liam Lawson, qui était monté sur le podium en Course Sprint. Le podium est aujourd'hui complété par Jüri Vips, qui était peut-être le plus compétitif lors de cette épreuve mais a perdu un temps précieux dans les stands.

Felipe Drugovich a laissé filer deux places dans le dernier tour au profit de Ralph Boschung et de Marcus Armstrong, tandis que le top 10 était complété par Logan Sargeant, Roy Nissany, Jake Hughes et Jack Doohan.

Bahreïn - Course Principale