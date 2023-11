Vaincu par Piastri en F3, Pourchaire a pris sa revanche

Remonté de la quatorzième place sur la grille de départ à la cinquième à l'arrivée, Théo Pourchaire a réalisé la course dont il avait besoin pour remporter le titre de Formule 2, ce dimanche à Abu Dhabi. Avec une telle performance, il aurait fallu que son rival Frederik Vesti s'impose avec le meilleur tour en course à la clé pour lui chiper le titre ; il n'en a rien été, le protégé de Mercedes n'ayant fini que troisième à plus de 22 secondes du vainqueur Jack Doohan.

Les 12 points marqués par Pourchaire après des qualifications difficiles auront joué un rôle crucial dans son titre, puisqu'il conclut cette campagne avec 11 longueurs d'avance sur Vesti, et le jeune loup ne cache pas avoir vécu des émotions fortes.

"Je suis aux anges ! Je suis épuisé, j'ai tout donné. C'était un week-end dur, avec beaucoup de roulage", souligne le membre de la Sauber Academy. "J'ai eu l'opportunité de rouler en Essais Libres 1 vendredi [avec Alfa Romeo], puis j'ai eu quelques difficultés en qualifications. C'était un week-end très stressant. Je partais 14e pour les deux courses. Vous me voyez peut-être parfois en difficulté, mais je n'abandonne jamais, absolument jamais. Je voulais tellement ce titre, je voulais aussi le titre des écuries pour l'équipe. Mon coéquipier [Victor Martins] est champion des rookies. Je suis si fier d'eux, si fier de tout le monde !"

Théo Pourchaire (ART Grand Prix)

Il s'agit du premier titre de Pourchaire depuis son sacre outre-Rhin en ADAC F4 en 2019. Le tricolore a toujours évolué aux avant-postes des championnats auxquels il participait, ayant notamment été vice-champion de F2 l'an passé et surtout de FIA F3 en 2020. Cette saison avait été particulièrement serrée, à tel point que le top 6 se tenait en moins de 25 points. Pourchaire, lui, avait conclu la campagne avec 161 points – un de plus que Logan Sargeant, mais trois de moins qu'un Oscar Piastri qui allait se propulser vers la catégorie reine du sport automobile grâce à un autre titre dans son antichambre.

"Je l'ai fait, je suis champion de Formule 2", se réjouit le natif de Grasse. "En 2020, ce championnat de Formule 3 m'a brisé le cœur. J'ai fini trois points derrière Oscar Piastri. Maintenant, il pilote très bien en F1 avec McLaren. Je sais que c'est un mec très sympa. Mais j'étais si proche de ce titre ! Puis j'ai eu des difficultés lors de mes deux premières saisons en F2 – enfin, je suis le plus jeune vainqueur en F3 et en F2, je suis vainqueur du Grand Prix de Monaco [il y a gagné la Course Principale F2 en 2021, ndlr]. Cette saison a été si bonne, je suis super content !"

Les rumeurs envoient Pourchaire en Super Formula pour 2024, mais son avenir n'a pas été officialisé. Une chose est sûre : il ne sera pas sur la grille de départ de l'élite. "Je ne sais pas précisément ce que je vais faire la saison prochaine, mais ne vous inquiétez pas : je vais me préparer du mieux possible, et j'espère avoir un jour ma chance en Formule 1. C'est mon rêve, j'en suis proche, et je vais tout donner pour le réaliser", conclut-il.