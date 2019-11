Vergne assistera les commissaires de F2 à Abu Dhabi

Double Champion de Formule E en titre, Vergne a déclaré qu'il avait donné son accord pour travailler aux côtés des commissaires de Yas Marina à la demande de Jean Todt, président de la FIA, ce week-end. Le Français a également indiqué que sa punition pour avoir demandé à son équipe, DS Techeetah, de faire s'arrêter son équipier André Lotterer en piste "pour faire sortir le Safety Car" à New York n'avait pas encore été fixée. La fédération avait indiqué qu'elle devrait avoir lieu au cours des six mois suivant son annonce, ce qui laisse jusqu'au 14 janvier 2020.

"Je serai à Abu Dhabi [en tant que] commissaire pilote, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la punition", a déclaré Vergne à Motorsport.com. "C'est juste que le président m'a demandé de les assister et donc ça va être une belle opportunité de connaître l'autre côté et de comprendre ce qu'il se passe en coulisses. Je suis donc content de le faire. Je n'ai rien d'autre à faire et de cette façon, je vais pouvoir apprendre quelque chose de nouveau sur mon sport."

Quand il lui a été demandé de clarifier si ses travaux d'intérêt général étaient séparés de ce rôle en F2, il a ajouté : "Oui, probablement, mais ça ne sera pas quelque chose d'ennuyeux, ça sera intéressant, pour moi et la FIA. Je ne sais pas ce que c'est. Ça devait aller de pair avec les FIA Games en Italie, mais j'étais à Austin pour la F1."

"Nous allons trouver quelque chose mais je pense que tout a été clarifié concernant les messages. [Les] messages radio ont été étudiés et je pense que nous comprenons tous qu'il n'y avait pas de mal. Ce que personne n'a vu, c'est que quand j'ai parlé à la radio, André était déjà dans le mur avec un aileron avant cassé et essayait de bouger. Donc, vous savez, c'était un peu dans la chaleur du moment. Ce n'est pas quelque chose que je referais, c'est sûr. Mais si c'était si mal, ils auraient pu aller plus loin [au niveau de la punition]."

Avec Alex Kalinauckas