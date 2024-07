Verschoor domine en course sprint, nouveau podium pour Martins

Après sa victoire lors de la manche précédente à Silverstone, Isack Hadjar voit ses chances de titre se concrétiser. Désormais leader du championnat, le pilote Campos peut continuer sur sa lancée puisqu'il partira de la troisième place dimanche lors de la course principale. Cependant, le Français aura fort à faire car c'est Paul Aron (Hitech), son rival au classement général, qui s'élancera de la pole position, Enzo Fittipaldi (VAN) étant intercalé entre les deux pilotes.

Mais avant cela, les pilotes de Formule 2 doivent d'abord s'illustrer lors de la course sprint sur le Hungaroring. En raison de la traditionnelle grille inversée, Richard Verschoor (Trident) s'élance de la première place, accompagné de Kush Maini (Invicta) sur la première ligne. Zane Maloney (Rodin) complète le top 3. Victor Martins (ART) part de la sixième place, devant Isack Hadjar, huitième, et Paul Aron, dixième.

Antonelli prend les commandes du sprint

Troisième sur la grille de départ, Zane Maloney a calé alors qu'il allait s'élancer pour le tour de formation. Le pilote barbadien est donc contraint de partir de la voie des stands. Au premier virage, Verschoor garde la tête devant Antonelli et Maini. Martins est en embuscade à la quatrième place, Hadjar toujours huitième, tandis que Paul Aron perd cinq positions, ils est 14e.

Au début du quatrième tour, Antonelli a pris la tête de la course sprint après un gros freinage au premier virage. En pneus tendres, le pilote Prema attendait sagement dans les rétroviseurs du pilote Trident, plus lent avec ses pneus durs. Deux tours plus tard, l'Italien se mettait déjà à l'abri à plus de deux secondes de son poursuivant, Verschoor étant désormais menacé par Maini.

Après dix tours de course, les positions se sont figées tandis que les pneus durs ont commencé à être plus performants que les pneus tendres. Richard Verschoor a donc commencé à revenir tranquillement sur Antonelli, à 1,5 seconde. Derrière, Martins souffrait mais résistait face à Dennis Hauger (MP) alors qu'Hadjar dépassait Gabriel Bortoleto (Invicta) pour la septième place.

Richard Verschoor reprend la tête

Alors que Verschoor avait fait la jonction avec Antonelli, il fallait attendre le 17e tour pour voir un nouveau leader. Antonelli, sous pression, a bloqué ses roues au premier virage et a laissé passer Verschoor et Maini, reculant à la troisième puis à la quatrième place, au profit de Victor Martins qui montait sur le podium provisoire. C'est ensuite Isack Hadjar qui a pris le meilleur pour la sixième place alors que le pilote Prema s'arrêtait aux stands pour chausser des pneus durs. Derrière, Aron pointait toujours à la 14e position.

Alors que Hauger et Fittipaldi étaient en train de se battre, Hadjar en a profité pour prendre le meilleur sur le pilote MP dans le virage 2 par l'extérieur avant d'effacer le pilote brésilien un tour plus tard dans le premier virage. Le Français s'est donc retrouvé à la quatrième place, à huit secondes de son compatriote Martins.

À l'issue des 28 tours de course, Richard Verschoor est donc passé sous le drapeau à damier à la première position, devançant Kush Maini et Victor Martins. Parti huitième, Isack Hadjar échoue au pied du podium mais prend tout de même trois points sur Paul Aron, septième de la course sprint. En difficultés, les pilotes équipés de pneus tendres ont eu du mal à terminer la course, Paul Aron en a donc profité pour revenir très fort en fin de course.

Hungaroring F2 2024 - Course Sprint