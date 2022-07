Verschoor se joue de la pluie, le podium échappe à l'invité Merhi

Charger le lecteur audio

En sport automobile, il suffit parfois de quelques gouttes d'eau pour chambouler une course ; cette épreuve de Formule 2 au Red Bull Ring l'a prouvé.

Course Sprint : Armstrong domine une course calme devant Pourchaire

Après une manche de FIA F3 disputée sur piste humide tôt ce matin, l'asphalte autrichien n'avait pas complètement séché au moment de lancer la Course Principale de Formule 2, mais ce n'était clairement qu'une question de temps. Il a fallu faire un pari stratégique : les pilotes aux avant-postes ont joué ce qui pouvait s'apparenter à la sécurité en adoptant les pneus pluie, tandis que ceux qui s'élançaient plus loin ont pris le risque des slicks.

Peut-être la situation aurait-elle été plus équilibrée sans neutralisation de la course lors des quatre premiers tours, mais c'est bien ce qui s'est produit avec un accrochage qui a envoyé Marcus Amstrong hors piste. Aux avant-postes, c'était animé : le poleman Frederik Vesti s'est fait doubler par Jüri Vips et Ayumu Iwasa au départ avant de repasser le Japonais. Suivait Logan Sargeant, auteur d'un dépassement audacieux sur Jack Doohan dans le dernier enchaînement, puis Théo Pourchaire, remonté de la neuvième à la sixième place.

Le Français allait prendre l'avantage sur Doohan, mais cela n'avait finalement que peu d'importance quant à la course dans la globalité, car Richard Verschoor et Jehan Daruvala étaient en train de multiplier les dépassements avec leurs pneus slicks et n'ont pas tardé à prendre la tête de l'épreuve. Roberto Merhi leur emboîtait le pas, l'ancien pilote de Formule 1 remplaçant chez Campos Ralph Boschung, touché par une maladie causant des douleurs au niveau du cou.

Les pilotes ayant pris le départ en pneus pluie sont rentrés au stand dès l'ouverture de la fenêtre d'arrêts, après six tours, Vesti en tête, mais se sont retrouvés à près d'une minute du leader. Les candidats au titre, Felipe Drugovich et Théo Pourchaire, ont même rétrogradé aux 18e et 19e rangs.

Pendant ce temps, Verschoor menait devant Merhi, Daruvala, Hauger, Fittipaldi et Lawson, tout ce petit monde faisant son changement de pneus obligatoire aux alentours du 15e des 40 tours après un départ en pneus supertendres. Le Néerlandais restait largement leader par la suite, suivi par Daruvala, Merhi, Lawson, Fittipaldi... et Logan Sargeant, pourtant parti en pneus pluie, qui multipliait les dépassements depuis son passage en slicks et a promptement doublé Fittipaldi et Lawson avant de devoir lever le pied afin de gérer ses pneus.

Le classement s'est quelque peu stabilisé lors de la seconde moitié de course, mais les limites de la piste étaient scrutées de près et les commissaires ont sévi. Pas pour un Verschoor qui s'est imposé avec près de 14 secondes d'avance sans être jamais inquiété (même s'il a immobilisé sa monoplace en piste après l'arrivée), mais plutôt pour un Merhi qui a doublé Daruvala pour la seconde place avant d'écoper d'une pénalité de cinq secondes, rétrogradant au cinquième rang. L'Espagnol n'a pas été le seul concurrent sanctionné, Liam Lawson notamment ayant perdu gros avec dix secondes supplémentaires.

Daruvala a ainsi hérité de la deuxième position devant un impressionnant Sargeant, qui a surmonté le désavantage d'un départ en pneus pluie, suivi par Fittipaldi. Hauger était sixième, alors que le top 10 était complété par Jake Hughes, Olli Caldwell (qui marque ses tout premiers points en F2), Ayumu Iwasa et Jüri Vips.

Red Bull Ring - Course Principale