Verschoor premier vainqueur de l'année en F2

Charger le lecteur audio

S'il n'est pas parvenu à creuser un écart conséquent lors de cette Course Sprint, Richard Verschoor s'est néanmoins imposé sans réelle concurrence pour la première épreuve de la saison 2022 de Formule 2.

FIA F3 : Isack Hadjar hérite de la victoire pour ses débuts

Grâce à la grille inversée, Verschoor s'élançait de la première ligne aux côtés d'un Felipe Drugovich qui a toutefois complètement manqué son envol et a chuté au sixième rang lors du premier tour. Par la suite, le Néerlandais a survécu à deux neutralisations de la course, bénéficiant de la lutte que se sont livrée ses principaux poursuivants, Ralph Boschung et Jehan Daruvala.

Daruvala semblait être un peu plus rapide que Boschung, mais ce dernier lui a opposé une résistance farouche ; les deux hommes se sont échangé la deuxième place à plusieurs reprises en fin d'épreuve avant que le Suisse ne perde finalement du terrain, laissant filer la troisième position au profit de Liam Lawson.

Felipe Drugovich a fini la course au cinquième rang – place qui aurait bien pu revenir, si ce n'est mieux, à Théo Pourchaire. Auteur du deuxième chrono des qualifications, le tricolore s'élançait neuvième en conséquence, mais il a gagné deux places au départ avant de se défaire aisément de Drugovich et Jake Hughes. Il a toutefois subi un problème technique en début d'épreuve et a été contraint à l'abandon.

Hughes, qui partait troisième grâce à la grille inversée, n'a d'ailleurs cessé de rétrograder au classement, non sans être impliqué dans les deux incidents qui ont provoqué la neutralisation de l'épreuve : d'abord une touchette avec Marcus Armstrong pour la dixième place, mettant un terme prématuré à la course du Néo-Zélandais, puis un accrochage plus conséquent avec Clément Novalak.

Logan Sargeant, Jüri Vips (auteur d'un dépassement spectaculaire sur Jack Doohan) et Ayumu Iwasa ont en tout cas marqué les derniers points disponibles en complétant le top 8. Demain, ce sont Doohan et Pourchaire qui occuperont la première ligne de la grille de départ, en vertu des résultats des qualifications.

Bahreïn - Course Sprint