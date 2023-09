Vesti résiste au retour de Martins et l'emporte à Monza

Dixième d'une séance de qualifications très agitée, Ralph Boschung prenait le départ de la Course Sprint de Monza depuis la pole position, la grille étant inversée pour le top 10. Au départ, c'est pourtant Frederik Vesti, troisième, qui a pris le meilleur envol et les commandes. Dans une manœuvre de défense, Boschung a perdu gros dès le premier freinage en bloquant ses roues et passant par l'échappatoire.

Le top 3 à la fin du premier tour, neutralisé par le Safety Car en raison du tête-à-queue d'Amaury Cordeel, était constitué de Vesti, Richard Verschoor et Kush Maini. Boschung était quant à lui quatrième. À noter que les Français Victor Martins et Théo Pourchaire ont connu une belle frayeur au départ, l'un évitant l'accident en étant pris en sandwich par son coéquipier et Oliver Bearman, l'autre escaladant le vibreur au premier virage et heurtant légèrement le flanc de Jak Crawford.

À la relance, Boschung a continué à dégringoler au classement, quittant les points en moins de trois virages. Martins avançait quant à lui dans l'autre direction, remontant à la quatrième place avec Maini en ligne de mire. Le dépassement sur l'Indien a été conclu au huitième tour, au même moment où Pourchaire se débarrassait de Crawford pour le gain de la cinquième place.

Pas rassasié, en témoigne ses multiples meilleurs tours, Martins est ensuite revenu sur les talons de Verschoor et l'a dépassé en plongeant à l'intérieur au premier virage au 12e tour. Le leader Vesti comptait alors deux secondes d'avance sur le Français, son avance s'est cependant évaporé au retour du Safety Car en piste, provoqué par l'accrochage entre Juan Manuel Correa et Roy Nissany.

La relance n'a pas permis à Martins de dépasser Vesti mais elle a aidé Pourchaire à effacer Maini. Les derniers tours ont été bouclés sous haute tension, Martins n'ayant cessé de mettre la pression sur le pilote Prema, sans le voir craquer. Vesti a donc cueilli sa cinquième victoire de la saison, devant Martins et Verschoor. Pourchaire s'est classé quatrième, les derniers points en jeu ont été inscrits par Maini, Bearman, Leclerc et Stanek. Initialement sixième et septième, les pilotes Hitech Isack Hadjar et Jak Crawford ont reçu cinq secondes de pénalité pour non-respect des limites de piste.

Au championnat, Vesti revient à neuf points de Pourchaire, qui compte 175 points. Iwasa, malgré son abandon, conserve la troisième place.

Monza - Course Sprint