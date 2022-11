Iwasa s'impose, Sargeant a sa Super Licence

Charger le lecteur audio

C'était le principal enjeu de cette Course Principale à Abu Dhabi, ultime manche de la saison 2022 de Formule 2 : Logan Sargeant allait-il obtenir sa Super Licence pour que sa titularisation par Williams F1 soit confirmée ? La réponse est oui. Sargeant a été discret tout au long du week-end, qualifié sixième puis classé sixième et cinquième des deux courses du week-end, mais il a fait le nécessaire, tandis que la plupart de ses rivaux échouaient à s'illustrer.

L'homme du jour est toutefois Ayumu Iwasa, auteur de sa seconde pole position de la saison et également de son second succès en Course Principale. DAMS avait créé la surprise avec un doublé en qualifications, et Iwasa a été menacé par son coéquipier Roy Nissany au départ, mais il a ensuite mené une course bien maîtrisée et résisté à la pression du champion Felipe Drugovich en fin d'épreuve.

Drugovich s'est en effet rapidement imposé comme un candidat à la victoire en doublant Théo Pourchaire avec autorité au départ avant de prendre rapidement l'avantage sur Nissany avec l'aide du DRS. Le Brésilien a tout tenté pour s'emparer de la victoire dans les derniers tours, mais la défense robuste d'Iwasa a tout juste suffi à ce dernier.

Derrière eux, c'était une nouvelle déception pour Théo Pourchaire. Quelque peu tassé sur le vibreur par Drugovich au départ, le Français s'est retrouvé cinquième et a bataillé tout au long de la course avec deux fautes de pilotage à la clé face à Nissany puis à Dennis Hauger. Pourchaire était quand même bien parti pour finir quatrième mais sa monoplace est tombée en panne à quelques tours du but. Il n'a marqué que deux points dans les sept dernières courses de la saison.

On retrouvait finalement dans le top 4 trois membres du Red Bull Junior Team, représentant trois écuries différentes : non seulement le vainqueur Iwasa (DAMS) mais aussi Liam Lawson (Carlin), troisième au terme d'une superbe performance en partant neuvième, et Dennis Hauger (Prema), quatrième en s'étant élancé septième.

On ne saura jamais ce qu'aurait pu accomplir Jack Doohan, leader des pilotes ayant choisi la stratégie alternative mediums/tendres. Lorsqu'il a repris la piste après son arrêt au stand tardif, l'Australien était aux alentours de la quatrième place, mais sa roue avant gauche était mal fixée et s'est détachée. Il a été contraint à l'abandon. Le top 10 était ainsi complété par Logan Sargeant, Amaury Cordeel, Richard Verschoor, Jüri Vips, Marcus Armstrong et Roy Nissany.

Au championnat, on savait déjà que Felipe Drugovich (265 points) et Théo Pourchaire (164) allaient prendre les deux premières places. C'est finalement Liam Lawson (149) qui se classe troisième avec un petit point d'avance sur Logan Sargeant (148). Surtout, Ayumu Iwasa (141), neuvième avant cette course, se propulse au cinquième rang grâce à sa victoire ! Il est suivi par Doohan (128), Daruvala (126), Fittipaldi (126), Vesti (117) et Hauger (115).

Enfin, MP Motorsport remporte le titre des équipes de justesse face à Carlin et ART – principalement grâce à la contribution de Felipe Drugovich, Clément Novalak n'ayant marqué que 40 points contre 265 pour son partenaire.

Abu Dhabi - Course Principale