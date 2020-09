Victoire opportuniste de Matsushita à Barcelone

Callum Ilott a (presque) tout fait à la perfection cet après-midi à Barcelone, mais lorsque le drapeau à damier s'est abaissé, le pilote UNI-Virtuosi n'était pas sur le podium. Il est vrai que le départ d'Ilott laissait à désirer lors de cette course, le Britannique ayant abordé le premier virage au coude-à-coude avec deux autres protégés de Ferrari, Robert Shwartzman et Mick Schumacher, ce dernier auteur d'un envol phénoménal. C'est le Russe qui a pris les devants en début d'épreuve, alors que la voiture de sécurité faisait une première intervention suite à une sortie de piste de Marcus Armstrong.

llott n'a toutefois pas tardé à reprendre l'avantage sur Shwartzman, effectuant son arrêt au dixième des 37 tours pour passer des pneus tendres aux durs – stratégie privilégiée par la majorité des concurrents. Schumacher menait la course, leader des pilotes sur la tactique durs/tendres, mais le rythme d'Ilott était remarquable. Ce dernier est remonté à moins de trois secondes de Schumacher en l'espace de 13 boucles, l'Allemand rentrant au stand au 23e passage.

La victoire paraissait assurée à Ilott, mais c'est alors que la voiture de sécurité a fait une deuxième intervention, Giuliano Alesi s'étant retrouvé en tête-à-queue au virage 10 après un contact avec Sean Gelael. Ilott est rentré au stand pour chausser un train de pneus tendres, imité par Shwartzman et Guanyu Zhou notamment. Yuki Tsunoda a pris la tête devant Ilott, Nobuharu Matsushita et Nikita Mazepin, Matsushita étant le grand gagnant de cette neutralisation grâce à un arrêt parfaitement optimisé qui l'a propulsé à l'avant du peloton.

Or, une fois le drapeau vert agité, Ilott a tout simplement buté sur un Tsunoda aux pneus usés et n'a jamais trouvé l'ouverture. L'Anglais a bataillé roue contre roue avec Matsushita pendant un demi-tour, le Japonais prenant finalement l'avantage avant de s'emparer facilement de la tête de la course. Shwartzman, Mazepin, Zhou ont eux aussi dépassé Tsunoda et un Ilott à la frustration grandissante, alors qu'un accident de Roy Nissany entraînait une ultime sortie du Safety Car.

Mazepin a écopé de cinq secondes de pénalité pour ne pas avoir respecté les directives quant au retour en piste dans le premier enchaînement du circuit, et c'est ainsi Zhou qui a accompagné Matsushita et Shwartzman sur le podium. Ilott héritait quant à lui de la cinquième place, une bien maigre consolation compte tenu de la phisionomie de la course. Il a néanmoins conservé la tête du championnat avec 120 points devant Shwartzman (103) et Lundgaard (87).

Barcelone - Course Principale