David Schumacher s'engage en FIA F3 avec Charouz

David Schumacher disputera la saison de FIA F3 avec l'écurie Charouz et fera équipe avec le pilote de F1 Esports et Champion de F3 Brésil, Igor Fraga, et avec Niko Kari, qui était déjà présent dans le championnat l'an dernier. Engagé en Formule Régionale Européenne en 2019, où il a fini quatrième, Schumacher a roulé lors de la dernière manche de la saison de FIA F3 à Sotchi avec Charouz, et lors du Grand Prix de Macao.

"Je suis heureux et reconnaissant d'aller courir en FIA Formule 3 à temps plein avec Charouz", a déclaré le pilote de 18 ans, qui est le cousin de Mick Schumacher. "J'ai piloté lors de deux meetings en fin d'année dernière et c'était une bonne préparation pour la saison à venir. J'ai pu en apprendre davantage au sujet de la voiture, et c'est important car nous n'aurons pas beaucoup d'essais lors des week-ends de course. Je pense pouvoir faire un pas en avant cette saison et j'essaierai de finir aussi haut que possible."

Fraga est le leader du Toyota Racing Series, dont la saison s'achève ce mois-ci, et a terminé troisième en Formule Régionale Européenne l'an dernier, alors qu'il pilotait pour l'équipe DR Formula. Le Brésilien ne cache pas son enthousiasme : "Je suis impatient de débuter en Formule 3 avec Charouz. Ce sont une discipline compétitive et un environnement très professionnel, puisqu'en y réfléchissant, c'est assez fou de courir en même temps que les courses de F1. Cette année, il s'agira d'apprendre. Bien sûr, l'objectif est toujours de gagner une course, mais je ne sous-estime pas le défi à venir. Je donnerai le meilleur et je travaillerai pour accomplir mes objectifs."

Ancien pilote de la filière Red Bull, Kari a remporté le championnat SMP F4 en 2015 et a couru en F3 Europe et en GP3 depuis. Son meilleur classement en GP3 est une dixième place et en 2019, il a terminé 15e de la FIA F3, avec Trident : "Ce sera un bon défi à relever, [je veux] me battre pour les podiums et pourquoi pas viser le championnat ? Ce sera une expérience intéressante avec Charouz et je suis sûr que nous pouvons bien travailler ensemble. Je veux progresser en tant que pilote et c'est une équipe très professionnelle. J'espère que ça sera le début d'une relation à long terme et que nous pourrons faire une bonne saison."

La grille 2020 de la FIA F3 actuellement :