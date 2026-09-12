Le Français Théophile Naël premier vainqueur du week-end au Madring

Pour la première course de monoplaces organisée sur le circuit du Madring dans le cadre du Grand Prix d'Espagne 2026 de Formule 1, la victoire est revenue à un Français en la personne de Théophile Naël.

Le pilote Campos s'est offert un succès dominateur dans la capitale espagnole, se montrant un cran au-dessus de la concurrence dans une épreuve où il aura fait le plus dur dès le premier tour en résistant à James Wharton (Prema). Il a franchi la ligne d'arrivée avec huit secondes d'avance sur ce dernier et 11 secondes sur Alex Powell (Prema).

Il s'agit pour Naël de sa troisième victoire de la saison, après avoir remporté la course principale de Barcelone et le sprint du Hungaroring.

Au championnat, il se repositionne au troisième rang avec 86 points, avant les deux dernières courses (principales) de la saison qui auront lieu ce samedi à 18h et ce dimanche à 9h45. Elles départageront les deux leaders du championnat que sont Freddie Slater (Trident, 141 points) et Ugo Ugochukwu (Campos, 129 pts).

Madrid - Sprint F3 Toutes les statistiques Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Bonus 1 T. Naël Campos Racing 1 16 - 10 2 J. Wharton Prema Powerteam 21 16 +8.900 8.9 8.900 9 3 A. Powell Prema Powerteam 20 16 +11.200 11.2 2.300 8 4 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 16 +13.700 13.7 2.500 7 5 A. Giusti MP Motorsport 9 16 +14.500 14.5 0.800 6 6 E. Rivera Campos Racing 3 16 +15.300 15.3 0.800 5 7 J. Nakamura Hitech Racing 25 16 +20.300 20.3 5.000 4 8 U. Ugochukwu Campos Racing 2 16 +20.800 20.8 0.500 3 9 T. Kato ART Grand Prix 10 16 +22.000 22.0 1.200 2 10 T. Taponen MP Motorsport 8 16 +23.600 23.6 1.600 1 11 P. Clerot Rodin Motorsport 17 16 +25.500 25.5 1.900 12 M. De Palo Trident 6 16 +26.700 26.7 1.200 13 F. McLaughlin Hitech Racing 24 16 +27.200 27.2 0.500 14 M. Colnaghi MP Motorsport 7 16 +28.100 28.1 0.900 15 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 16 +29.500 29.5 1.400 16 Y. David AIX Racing 27 16 +36.800 36.8 7.300 17 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 16 +37.100 37.1 0.300 18 F. Slater Trident 5 16 +37.500 37.5 0.400 19 M. Gładysz ART Grand Prix 11 16 +38.000 38.0 0.500 20 N. Strømsted Trident 4 16 +38.500 38.5 0.500 21 B. Badoer Rodin Motorsport 18 16 +39.500 39.5 1.000 22 J. Garfias Prema Powerteam 22 16 +40.200 40.2 0.700 23 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 16 +40.700 40.7 0.500 24 K. Le ART Grand Prix 12 16 +42.800 42.8 2.100 25 F. Barrichello AIX Racing 28 16 +43.800 43.8 1.000 26 M. Shin Hitech Racing 23 16 +44.800 44.8 1.000 27 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 16 +47.100 47.1 2.300 28 N. Maccagnani Rodin Motorsport 19 16 +48.100 48.1 1.000