Le Français Théophile Naël premier vainqueur du week-end au Madring
Théophile Naël s'est imposé facilement lors du sprint de Madrid, première course du dernier week-end de la saison de FIA F3.
Pour la première course de monoplaces organisée sur le circuit du Madring dans le cadre du Grand Prix d'Espagne 2026 de Formule 1, la victoire est revenue à un Français en la personne de Théophile Naël.
Le pilote Campos s'est offert un succès dominateur dans la capitale espagnole, se montrant un cran au-dessus de la concurrence dans une épreuve où il aura fait le plus dur dès le premier tour en résistant à James Wharton (Prema). Il a franchi la ligne d'arrivée avec huit secondes d'avance sur ce dernier et 11 secondes sur Alex Powell (Prema).
Il s'agit pour Naël de sa troisième victoire de la saison, après avoir remporté la course principale de Barcelone et le sprint du Hungaroring.
Au championnat, il se repositionne au troisième rang avec 86 points, avant les deux dernières courses (principales) de la saison qui auront lieu ce samedi à 18h et ce dimanche à 9h45. Elles départageront les deux leaders du championnat que sont Freddie Slater (Trident, 141 points) et Ugo Ugochukwu (Campos, 129 pts).
Madrid - Sprint F3
|Pos.
|Pilote
|#
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|Stands
|Points
|Abandon
|Bonus
|1
|
T. Naël Campos Racing
|1
|16
|
-
|10
|2
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|16
|
+8.900
8.9
|8.900
|9
|3
|
A. Powell Prema Powerteam
|20
|16
|
+11.200
11.2
|2.300
|8
|4
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|16
|
+13.700
13.7
|2.500
|7
|5
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|16
|
+14.500
14.5
|0.800
|6
|6
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|16
|
+15.300
15.3
|0.800
|5
|7
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|16
|
+20.300
20.3
|5.000
|4
|8
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|16
|
+20.800
20.8
|0.500
|3
|9
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|16
|
+22.000
22.0
|1.200
|2
|10
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|16
|
+23.600
23.6
|1.600
|1
|11
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|16
|
+25.500
25.5
|1.900
|12
|
M. De Palo Trident
|6
|16
|
+26.700
26.7
|1.200
|13
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|16
|
+27.200
27.2
|0.500
|14
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|16
|
+28.100
28.1
|0.900
|15
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|16
|
+29.500
29.5
|1.400
|16
|
Y. David AIX Racing
|27
|16
|
+36.800
36.8
|7.300
|17
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|16
|
+37.100
37.1
|0.300
|18
|
F. Slater Trident
|5
|16
|
+37.500
37.5
|0.400
|19
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|16
|
+38.000
38.0
|0.500
|20
|
N. Strømsted Trident
|4
|16
|
+38.500
38.5
|0.500
|21
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|16
|
+39.500
39.5
|1.000
|22
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|16
|
+40.200
40.2
|0.700
|23
|
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|16
|
+40.700
40.7
|0.500
|24
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|16
|
+42.800
42.8
|2.100
|25
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|16
|
+43.800
43.8
|1.000
|26
|
M. Shin Hitech Racing
|23
|16
|
+44.800
44.8
|1.000
|27
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|16
|
+47.100
47.1
|2.300
|28
|
N. Maccagnani Rodin Motorsport
|19
|16
|
+48.100
48.1
|1.000
|Voir les résultats complets
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