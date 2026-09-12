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FIA F3 Madrid

Le Français Théophile Naël premier vainqueur du week-end au Madring

Théophile Naël s'est imposé facilement lors du sprint de Madrid, première course du dernier week-end de la saison de FIA F3.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Teophile Nael, Campos Racing

Pour la première course de monoplaces organisée sur le circuit du Madring dans le cadre du Grand Prix d'Espagne 2026 de Formule 1, la victoire est revenue à un Français en la personne de Théophile Naël.

Le pilote Campos s'est offert un succès dominateur dans la capitale espagnole, se montrant un cran au-dessus de la concurrence dans une épreuve où il aura fait le plus dur dès le premier tour en résistant à James Wharton (Prema). Il a franchi la ligne d'arrivée avec huit secondes d'avance sur ce dernier et 11 secondes sur Alex Powell (Prema). 

Il s'agit pour Naël de sa troisième victoire de la saison, après avoir remporté la course principale de Barcelone et le sprint du Hungaroring.

Au championnat, il se repositionne au troisième rang avec 86 points, avant les deux dernières courses (principales) de la saison qui auront lieu ce samedi à 18h et ce dimanche à 9h45. Elles départageront les deux leaders du championnat que sont Freddie Slater (Trident, 141 points) et Ugo Ugochukwu (Campos, 129 pts).

Lire aussi :

Spain Madrid - Sprint F3

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Stands Points Abandon Bonus
1
T. Naël Campos Racing
 1 16

-

       10    
2
J. Wharton Prema Powerteam
 21 16

+8.900

8.9

 8.900     9    
3
A. Powell Prema Powerteam
 20 16

+11.200

11.2

 2.300     8    
4
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 16

+13.700

13.7

 2.500     7    
5
A. Giusti MP Motorsport
 9 16

+14.500

14.5

 0.800     6    
6
E. Rivera Campos Racing
 3 16

+15.300

15.3

 0.800     5    
7
J. Nakamura Hitech Racing
 25 16

+20.300

20.3

 5.000     4    
8
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 16

+20.800

20.8

 0.500     3    
9
T. Kato ART Grand Prix
 10 16

+22.000

22.0

 1.200     2    
10
T. Taponen MP Motorsport
 8 16

+23.600

23.6

 1.600     1    
11
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 16

+25.500

25.5

 1.900          
12
M. De Palo Trident
 6 16

+26.700

26.7

 1.200          
13
F. McLaughlin Hitech Racing
 24 16

+27.200

27.2

 0.500          
14
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 16

+28.100

28.1

 0.900          
15
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 16

+29.500

29.5

 1.400          
16
Y. David AIX Racing
 27 16

+36.800

36.8

 7.300          
17
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 16

+37.100

37.1

 0.300          
18
F. Slater Trident
 5 16

+37.500

37.5

 0.400          
19
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 16

+38.000

38.0

 0.500          
20
N. Strømsted Trident
 4 16

+38.500

38.5

 0.500          
21
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 16

+39.500

39.5

 1.000          
22
J. Garfias Prema Powerteam
 22 16

+40.200

40.2

 0.700          
23
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
 29 16

+40.700

40.7

 0.500          
24
K. Le ART Grand Prix
 12 16

+42.800

42.8

 2.100          
25
F. Barrichello AIX Racing
 28 16

+43.800

43.8

 1.000          
26
M. Shin Hitech Racing
 23 16

+44.800

44.8

 1.000          
27
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 16

+47.100

47.1

 2.300          
28
N. Maccagnani Rodin Motorsport
 19 16

+48.100

48.1

 1.000          
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