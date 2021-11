Grégoire Saucy en tête des essais F3 à Valence

Un bon mois après la fin de la campagne 2021, la FIA Formule 3 s'est réunie à Valence pour ses traditionnels essais d'après-saison. C'était l'occasion pour les rookies de prendre leurs marques, pour les futurs redoublants de faire connaissance avec de nouvelles équipes, et pour Van Amersfoort Racing de faire ses gammes, l'écurie néerlandaise remplaçant HWA Racelab l'an prochain.

Gregoire Saucy, qui vient d'être couronné avec ART Grand Prix en Championnat d'Europe de Formule Régionale by Alpine (FRECA), a d'ores et déjà montré son potentiel au sein de l'équipe bourguignonne avec un chrono de 1'21"300 qui le place en tête de la hiérarchie au terme des trois journées de tests, devant Jak Crawford, Caio Collet, Jack Doohan et Roman Staněk. Ces derniers se sont classés respectivement treizième, neuvième, deuxième et seizième de la saison 2021 de FIA F3.

Suivent Franco Colapinto, qui a pris la sixième place de FRECA en manquant quatre courses, Ollie Berman, qui a magistralement remporté le titre 2021 de F4 Italie, et Zane Maloney, quatrième de FRECA. Kaylen Frederick et David Vidales complètent le top 10.

Côté tricolore, seuls deux Français étaient en piste : Victor Martins, cinquième et meilleur rookie de FIA F3 cette saison, qui a pris la douzième place lors de deux journées d'essais chez ART Grand Prix, et Isack Hadjar... cinquième et meilleur rookie en FRECA pour sa part, dix-neuvième de ces essais avec Hitech GP.

Essais de Valence - 1-3 novembre

Pilote Équipe(s)

Temps Tours 1 Grégoire Saucy

ART Grand Prix 1'21.300

290 2 Jak Crawford

Prema Racing 1'21.368

293 3 Caio Collet

MP Motorsport 1'21.392

285 4 Jack Doohan

Van Amersfoort Racing 1'21.401

267 5 Roman Staněk

Trident 1'21.422

246 6 Franco Colapinto

MP Motorsport 1'21.534

294 7 Ollie Bearman

Prema Racing 1'21.593

274 8 Zane Maloney

Trident 1'21.597 248 9 Kaylen Frederick

Hitech Grand Prix 1'21.629

235 10 David Vidales

Campos Racing 1'21.723

152 11 Paul Aron

Prema Racing 1'21.835 201 12 Victor Martins

ART Grand Prix 1'21.873 175 13 Reece Ushijima

Campos Racing Van Amersfoort Racing 1'21.877 262 14 Jonny Edgar

Trident 1'21.995 279 15 Juan Manuel Correa

ART Grand Prix 1'21.999 186 16 Johnathan Hoggard

Hitech Grand Prix 1'22.000

233 17 Oliver Rasmussen

ART Grand Prix Charouz Racing System 1'22.011 274 18 Tijmen van der Helm

MP Motorsport 1'22.028

255 19 Isack Hadjar

Hitech Grand Prix 1'22.045 180 20 Logan Sargeant

Carlin Buzz Racing 1'22.102 192 21 Pepe Martí

Campos Racing 1'22.206

206 22 Filip Ugran Charouz Racing System Van Amersfoort Racing Jenzer Motorsport 1'22.273 307 23 Ido Cohen

Jenzer Motorsport Carlin Buzz Racing 1'22.427 287 24 Enzo Trulli Jenzer Motorsport 1'22.443 200 25 William Alatalo Jenzer Motorsport 1'22.470 177 26 Alexander Smolyar



Van Amersfoort Racing 1'22.491 90 27 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1'22.497

180 28 Hunter Yeany

Campos Racing 1'22.542

226 29 László Tóth

Charouz Racing System 1'22.696

280 30 Zak O'Sullivan

Carlin Buzz Racing 1'22.710

238 31 Nazim Azman Jenzer Motorsport Charouz Racing System 1'22.773

303 32 Lorenzo Colombo

Charouz Racing System 1'22.846

72 33 Arthur Leclerc

Prema Racing 1'22.893

89 34 Nicola Marinangeli

Charouz Racing System 1'23.224 218 35 Brad Benavides

Carlin Buzz Racing 1'23.320 193 36 Roberto Faria

Jenzer Motorsport 1'23.395

92