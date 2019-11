Peroni met le casque de son accident aux enchères

Alex Peroni va mettre aux enchères le casque qu'il portait lors de son accident impressionnant, survenu au mois de septembre en marge du Grand Prix d'Italie, à Monza. Engagé cette saison en F3, le pilote australien s'était envolé de manière spectaculaire dans la Parabolica, après être passé sur un vibreur placé pour dissuader les pilotes de quitter les limites de la piste. Sa monoplace avait décollé, avant d'atterrir dans les grillages de sécurité. Blessé dans cet accident, il a dû subir une opération du dos.

Lire aussi : Le retour de Peroni retardé après son crash de Monza

Contraint de mettre un terme à sa saison, le pilote de 19 ans fait désormais tout son possible pour reprendre sa carrière en monoplace dès l'année prochaine, mais se heurte à un manque de fonds. En fin de semaine, il mettra donc en vente le casque et les gants qu'il portait lors de son crash à Monza, ainsi que des pièces d'épave de sa Campos endommagée.

"Naturellement, j'adorerais garder le casque, car avec le Halo sur la voiture, c'est ce qui m'a sauvé la vie, mais aussi parce que c'est celui que je portais lorsque j'ai gagné l'an dernier à Monaco [en Formule Renault Eurocup", explique Peroni. "Mais je veux revenir à la compétition en 2020, nous avons besoin de fonds. C'est aussi simple que ça."

Peroni porte toujours une ceinture dorsale mais espère recevoir le mois prochain le feu vert des médecins afin de reprendre l'entraînement physique.

"Je suis confiant de pouvoir retrouver un bon niveau de forme physique avant les essais hivernaux de l'année prochaine, mais ça va me demander beaucoup de temps en salle, à courir et à faire du vélo", précise-t-il. "Ce sera dur, mais franchement, j'ai hâte. Les derniers mois m'ont donné le temps de réfléchir à l'avenir, et je suis plus déterminé que jamais à poursuivre mon rêve de devenir un pilote de course professionnel."