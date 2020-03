Peroni meilleur temps, de retour après son accident

Rempilant chez Campos Racing pour 2020, Peroni a réalisé un chrono de 1'46"173 qui l'a placé en tête de la hiérarchie, un souffle devant le vétéran Jake Hughes, qui a manqué la première journée des tests pour participer au Rookie Test de Formule E à Marrakech.

Rookie Test : Cassidy bat le record de la piste à Marrakech

Jack Doohan, récemment sacré vice-Champion de F3 Asie dans des circonstances étranges, prend la troisième place devant un autre membre du Red Bull Junior Team, Liam Lawson. Suivent Logan Sargeant et deux anciens protégés de la marque au taureau, Richard Verschoor – vainqueur du GP de Macao 2019 – et Niko Kari. Sebastián Fernández, Frederik Vesti et Alexander Smolyar complètent le top 10.

Max Fewtrell, qui fait partie des candidats au titre en étant l'un des deux seuls pilotes du top 10 2019 à rester en FIA F3, n'est que 16e à huit dixièmes du meilleur temps, juste devant David Schumacher, fils de l'ancien pilote de Formule 1 Ralf Schumacher. On note également la présence de Matteo Nannini, fils d'Alessandro Nannini qui est également vainqueur en Grand Prix ; Matteo ne s'est classé que 25e.

FIA F3 : Toutes les photos des essais de Bahreïn

Théo Pourchaire, seul représentant tricolore et Champion d'ADAC F4 en titre, est pour sa part 19e à neuf dixièmes de la référence. Les prochains tests auront lieu au Hungaroring (Hongrie) les 14 et 15 avril prochains.

Essais de Bahreïn - Jours 1 à 3