Piastri et Sargeant pour le titre, avec Pourchaire en arbitre

Il étaient pas moins de six en lice pour le titre de FIA F3 à l'aube de cet ultime meeting de la saison, avec Oscar Piastri en leader (160 points) devant Logan Sargeant (152), Théo Pourchaire (136), Liam Lawson (127), David Beckmann (123,5) et Frederik Vesti (117,5). En d'autres termes, tout restait à faire.

Piastri et Sargeant partaient toutefois avec un handicap, l'Australien ayant été pénalisé de cinq places sur la grille pour avoir tassé David Beckmann hors de la piste à Monza, tandis que l'Américain a reculé de trois places pour un accrochage avec Vesti dans le Temple de la Vitesse.

Ce samedi, au Mugello, l'enjeu pour Piastri était donc de remonter dans le top 10 pour profiter de la grille inversée, mais les beaux dépassements du protégé de Renault ne lui ont pas suffi pour faire mieux que la 11e place, après avoir notamment survécu à une collision roue contre roue avec Dennis Hauger. Il n'a donc marqué aucun point et partira 11e demain.

Pendant ce temps, Sargeant et Pourchaire ont longtemps bataillé pour la quatrième place, le pilote Prema rétrogradant finalement derrière Enzo Fittipaldi au sixième rang. Le Français, lui, est remonté jusqu'à la troisième place aux dépens de Lirim Zendeli, signant un troisième podium consécutif, son septième de la saison – personne ne fait mieux.

Zendeli, justement, était l'auteur de la pole position, mais Jake Hughes lui a donné du fil à retordre en début d'épreuve, la tête changeant de mains à plusieurs reprises avec une superbe manœuvre du Britannique par l'extérieur au premier virage, San Donato. Zendeli a finalement reculé dans la hiérarchie tandis que Frederik Vesti rejoignait la lutte pour la victoire, là aussi avec plusieurs coups de théâtre.

Hughes lui a aussi infligé un magnifique dépassement par l'extérieur au même endroit, dans le 20e des 21 tours, mais Vesti est aisément repassé devant grâce au DRS dans la dernière boucle. Le Danois avait toutefois besoin de marquer les points de la pole position ou du meilleur tour, en plus d'une victoire et d'une contre-performance de Piastri, pour se maintenir dans la course au titre : il a 17,5 points de retard, avec 17 unités à prendre demain.

Cette course au titre, on y retrouve donc Oscar Piastri, Logan Sargeant et Théo Pourchaire. Sargeant est idéalement placé avec la cinquième place sur la grille pour la Course 2, devant Pourchaire (huitième) et Piastri (11e). Le tricolore aura besoin d'un top 4 pour avoir le moindre espoir d'être sacré.

Les candidats au titre de FIA F3